¿por qué un niño de 11 años pensó en el suicidio en Yucatán?

Los posibles problemas y responsabilidades no acordes a su edad, pudieron “aplastar” las emociones de Luisito en Caucel Pueblo, así lo mencionó la Especialistas en Psicoterapia infantil, Yuli Góngora Salazar, quien habló en exclusiva para La Verdad Noticias las posibles causas del ¿por qué un niño de 11 años pensaría en acabar con su vida?

La especialista mencionó que lamentablemente en Yucatán se tiene experiencias de casos con niños como el del pasado fin de semana, donde Wichito de 11 años acabo con su vida aparentemente tras recibir maltrato, la psicóloga recordó que el año pasado en el municipio de Ticul ocurrió un caso similar donde un niño de 11 años acabo con su vida de la misma manera,

“Me toco trabaja esta parte con la escuela donde el niño asistía para trabajar el manejo de las emociones con sus compañeros, por ello creo que las autoridades deben de ocuparse de hacer un tema de información o campañas para notificar a las escuelas que abemos psicólogos que podemos ayudar aportando platicas, talleres, platicas individuales con los niños”

Explicó que estas platicas no se necesita de tener un ingreso económico para tener estas terapias, ya que existen los centros de salud, psicólogos del DIF u otras instituciones gratuitas donde se le brindar este acompañamiento a los niños.

Información no llega a las escuelas

Y es que según la experta el no contar muchas veces con esta información lo que lleva a estos niños a pensar primero en realizar estos sucesos, detalló que todo inicia cuando el infante no quiere, pero no puede expresarse con alguien de confianza “independientemente que vivan o no con sus padres, muchas veces los padres están trabajando muchas horas y cuando llegan, llegan cansados, no se emiten estas convivencias entre ellos y obviamente esto los limita”, apuntó.

“Considero que otra limitante es que no se está tomando en cuenta la opinión de los niños cuando piden acudir al psicólogo, la respuesta inmediata es ¿para qué? si tú no tienes problemas a ti que te va a preocupar, y este hecho de minimizar la problemática de los niños los orilla bastante a recurrir lamentablemente al suicidio”, añadió.

Otras de las causales es el bullying en las escuelas por sus compañeros que se burlan por sus aspectos físicos o su economía, pero igual en la casa cuando se le trata como alguien mayor a su edad y no se le da su espacio para que juegue, haga sus actividades porque como niños su única responsabilidad es acudir a la escuela, hacer sus tareas, quizás apoyar a las labores del hogar, pero traer dinero a la casa.

“No es responsabilidad de ellos, cuidar al hermanito, a un enfermo que tengamos en casa, no es responsabilidad de los niños que reciban esas emociones, porque si a nosotros como adultos nos cuesta, que será de estos niños que con el enojo muchas veces se lastimas o empiezan a practicar el cutting, se muerden, se pegan y es debido a que no saben expresar sus emociones”, recalcó.

Góngora Salazar dijo que el pequeño Luis habría tomado una mala salida a la situación que afrontaba “probablemente pensó que nadie lo entendía, que no tenía más opción y que no tenía otra salida, a lo mejor estaba viviendo muchas cosas que eran demasiado peso para él y tanto peso llego a aplastarlo de esa manera”, concluyó.

Como detectar que un niño corre riesgos suicidas

La Psicoterapia infantil añadió que existen tres formas para poder detectar que un menor de edad empieza a caer en una gran depresión o una tristeza profunda.

Cambio de las emociones

“Cuando un niño es muy extrovertido o muy alegre, divertido y de repente lo vemos muy introvertido y esta conducta contraria a la que normalmente tiene”.

Cambio de hábitos

“Cuando los niños caen en depresión es muy notorio porque observamos que pierden el apetito, duermen mucho, dejan de jugar, no participan en la escuela, no terminan sus tareas, hay mucha perdida de interés en todas las actividades que normalmente realizan”.

Cambio de temperamento

“Se vuelven niños muy agresivos, te mal contestan o hacen algún tipo de berrinches y son algunas de estas cosas que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es conocer la conducta del niño para poder darnos cuenta de que está cayendo en depresión o una tristeza profunda”.

