Yucatecos sugieren ideas a Mauricio Vila sobre la movilidad segura

Cientos de yucatecos compartieron en redes sociales ideas a Mauricio Vila acerca de las 5 acciones del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida que entre otros puntos busca disminuir la concentración de usuarios en paraderos de transporte público.

El mandatario estatal publicó en sus redes sociales los puntos firmados por el gobierno que encabeza y la sociedad civil, el cual se contempla en el Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán.

En las noticias de hoy destacó el acuerdo de este plan de movilidad segura que busca incrementar la capacidad de las vialidades con un ajuste en el recorrido de las rutas de transporte público, también el espacio público para los peatones, así como el espacio para las filas de acceso a los comercios y servicios.

También fortalecer las medidas sanitarias para la prevención de contagios: uso del cubrebocas que tape nariz y boca, el lavado frecuente de manos y guardar la sana distancia, así como la implementación de mecanismos para la evaluación y seguimiento de las medidas implementadas.

Lluvia de ideas para Mauricio Vila

Antes estos cientos de ciudadanos compartieron opiniones en la misma publicación del gobernador Mauricio Vila, acerca de este proyecto, dentro de las cuales hubo varias que resultan sumamente interesantes.

Sincronizar los semáforos fue una de las más comentadas, pues se asegura que con ello se ahorraría mucho tiempo en los traslados en la zona centro ya que muchos conductores afirman que estos están muy mal sincronizados.

Otra sugerencia que contó con aprobación fue la que plantea que la dirección de transporte o el ayuntamiento pongan vallas, para que no haya acceso de paso a los cuidamos que no tomen esa ruta de camión, para que así tomen la otra banqueta y no dónde están las filas de los paraderos.

Una muy celebrada y comentada fue la que pide considerar la posibilidad de las ciclovías, pues se asegura que es una de las mejores formas de ayudar a la economía y a la salud.

Otros sugerencias apuntan a los ambulantes a quienes se acusa de adueñarse de las banquetas, estorbando el paso, también hubo quienes comentaron que ojalá estén incluidos dispensadores gratuitos del alcohol gel.

Las calles del centro de la capital de Yucatán tendrán un mejor aspecto a partir de la implementación de este plan de prevención.

Los involucrados en el plan de mejora a la movilidad urbana para el Centro Histórico de Mérida aseguran que aunque el plan de movilidad ha sido concebido para disminuir los contagios de Covid-19, al mismo tiempo servirá para dar un mejor aspecto.

Mauricio Vila seguró que estas medidas contribuyen a la protección al medio ambiente, reducen el tiempo de espera y fortalecen la actividad comercial de la zona para hacer un Centro Histórico a la vanguardia pero sobre todo protegen la salud y reducen los riesgos de contagio ante la pandemia del Coronavirus.