Yucatecos repudian aumento del gas LP; tuvo un alza de 200 pesos

Yucatecos repudian aumento del gas LP

Amas de casa de Mérida y personas que visitan la ciudad, comentaron que prefieren acudir a rellenar sus cilindros de gas LP a las diversas gaseras de la ciudad, debido a que los que venden los gaseros están incompletos, ‘y con el aumento de las tarifas del producto no se puede dar el lujo a que a uno lo estafen’.

'Me sale más económico ir a llenarlo, pues le pongo 200 pesos o lo que pueda y me dura mucho más'

María Rodríguez, ama de casa, mencionó que sí le afecta a su economía el aumento a las tarifas del gas. ‘Yo ya no bajo mi tanque del carrero, porque me sale más económico ir a llenarlo, pues le pongo 200 pesos o lo que pueda y me dura mucho más si se lo compro al gasero por la misma cantidad’, señaló.

Viviana Cauich, otra ama de casa, comentó que si afecta bastante el aumento del gas y mencionó que los gaseros no venden tanques completos, sino a la mitad, por lo que muchas han optado a rellenarlo. ‘Es lo que estamos optando muchas amas de casa, ir y comprar gas con el gasto de siempre a pagar más de 400 pesos y que no nos dure’, dijo.

Doña Manuela Canul también coincidió que es un abuso el aumento del gas LP, y que con el aumento al precio final, si lo compra con el gasero no le tarda nada, por lo que se tiene que ‘apretar’ con la compra de algunas otras cosas para que pueda el gas le pueda rendir como hace un año, antes de que se den las alzas.

Una señora, originaria de la Ciudad de México y de paseo por la ciudad, señaló en el centro del país también está afectando el aumento del gas LP y culpó al gobierno federal de este incremento. ‘Desafortunadamente el Gobierno de la República nos está obligando a una Reforma Energética que nadie quiere y éstas son las consecuencias’, dijo.

Mencionó que el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a quien acababa de escuchar en un comentario, dijo que: ‘las mejores decisiones políticas públicas son las responsables y ante el elevado valor del petróleo y el dólar frente al peso, lo responsable es hacer un ajuste en los precios de la gasolina, diésel y gas, es decir, te aguantas porque te aguantas’.