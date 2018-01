Yucatecos ponen en riesgo su patrimonio al firmar como aval

Yucatecos firman de aval

Firmar como aval de un familiar o amistad es una acción que se debe pensar seriamente, ya que en términos legales significa poner su patrimonio en riesgo de ser embargado, si la persona contratante de un crédito no cumple.

Al respecto, el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Alberto Pinto Escamilla, señala algunos de los aspectos que deben ser considerados antes de adquirir ese compromiso.

¿Por qué algunas instituciones bancarias o casas de crédito requieren de un fiador?

Muchas instituciones de créditos piden un aval o fiador para hacer un préstamo a quien lo solicita para garantizar la recuperación del dinero que prestan, por lo que es importante tomar en cuenta varios aspectos.

¿Quién es el fiador y cuáles son sus compromisos?

En muchas ocasiones cuando se desea pedir un crédito bancario, u otras transacciones financieras, uno de los requisitos necesarios es el de tener un fiador. Esta es la persona que responderá por la deuda en caso de que el titular no pueda pagar por alguna razón u otra. Eso es lo que todos sabemos, pero la realidad es que existe una gran responsabilidad detrás del título de fiador. El fiador respaldará al titular de la deuda, para que en caso de que no pueda solventarla, se haga cargo de esa responsabilidad. Así que la próxima vez que alguien te pida firmar como fiador, piénselo varias veces y evalúe las implicaciones que esto tiene para usted.

¿Por qué se pone en riesgo el patrimonio si firmas como fiador?

La figura del fiador lo usa el banco como garante de que no perderá su dinero, ya que en caso de que la persona a quien se le otorgó el crédito no pueda cumplir con sus compromisos económicos, haya alguien que responda por la deuda. Si la persona de la cual eres el fiador, no solventa la deuda tú serás el responsable -legalmente- de hacerlo, y si no cuentas con los medios suficientes, el banco tiene el derecho de embargar tus bienes, dependiendo de la cantidad de la deuda.

¿Qué sucede cuando eres el fiador y no pagas la deuda?

Automáticamente pasas a ser moroso, lo que hace que puedas entrar al buró de crédito donde las personas incluidas no pueden solicitar ningún otro tipo de crédito bancario. Ni tarjetas, créditos personales, hipotecarios, nada. Esta lista es conjunta así que todos los bancos del país tienen acceso a ella. En otras palabras, tienes todos los riesgos de cuando tomas un crédito en el banco, pero sin tener los beneficios, que en este caso, se le otorgan a otra persona.

¿A quién se le conoce como fiado?

Este es el nombre que se le da a la persona que adquiere la deuda en el banco, para la cual necesita el aval de fiador. El fiado es aquel que te pide que firmes como garantía ante el banco, pero para que tú accedas a tan importante requerimiento, esta persona debe cumplir también una serie de requisitos como responsabilidad comprobada: puede que sea un miembro de tu familia quien te lo pida, pero si para ti no es alguien responsable lo mejor será que te niegues ya que estarías tomando un riesgo más grande de lo que se consideraría como sensato.

¿Cómo se puede determinar la responsabilidad?

La responsabilidad no tiene que ver solamente con la intención de la persona, sino con su nivel profesional, su nivel de ingresos, carga familiar. Es decir, con su capacidad real de responder ante la deuda. Para firmar como fiador de alguien, esa persona tiene que ser localizable no solamente en un teléfono y una dirección, sino además en su trabajo, círculo de amigos, entre otros, para que de esta manera no huya dejándote una deuda a ti.

¿Y qué sucede si es una persona de mucha confianza?

Debemos recordar que, lamentablemente, muchas veces las personas de mayor confianza son las que nos hacen las peores cosas, y esto es una razón de peso. Hay que ver el tiempo que lleves conociendo a la persona (salvo en el caso de los familiares, por supuesto), sus referencias personales y familiares son importantes a la hora de tomar esta decisión.

¿El fiador debe preguntar para que se desea el crédito?

Sí, es bueno informarse acerca del crédito para el cual quieren que sirvas de fiador. Haz todas las preguntas posibles, si la persona que lo va a tomar reúne todas las características anteriores, no debería importarle responderlas. Si no lo hace, quizá tiene algo que esconder. Tú como fiador tienes derecho a saber tanto el monto del crédito como para qué será utilizado, ya que en caso de que el acreedor del préstamo no pague, deberás hacerlo tú. Así que la finalidad del crédito es una buena variable para medir el riesgo.

¿Y la Condusef me puede ayudar si intentan embargarme?

Lógicamente si se trata de una institución bancaria con la cual hay un contrato de por medio legalmente establecido y firmado, el aval está aceptando las condiciones del préstamo y, por lo tanto, tendrá que hacer frente al compromiso adquirido. Es por eso que ser aval de cualquier persona, es una situación que nos invita a reflexionar si vale la pena poner en riesgo nuestro patrimonio por ayudar a otros.