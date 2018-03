Yucatecos no ahorran; no previenen gastos de emergencias

Escasa cultura de la prevención; la crisis por las pérdidas es peor que el siniestro en sí

FONDO ESPECIAL

Te puede interesar

La respuesta al por qué siempre que sucede una emergencia no hay dinero es muy simple, porque no tenemos un ‘colchón’ financiero, y es que ahorrar no debe ser una meta temporal para cuando queremos comprar algo específico o pensamos salir de vacaciones. El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Alberto Pinto Escamilla, explica que generalmente ahorramos cuando tenemos en mente objetivos definidos: unas vacaciones, un automóvil, un celular nuevo, la hipoteca de nuestra casa o para nuestro retiro, ¿pero qué pasa con los ahorros para emergencias? Generalmente esos no los tenemos contemplados. ‘Por esta falta de cultura financiera, cuando ocurre una emergencia recurrimos a préstamos –no en las mejores condiciones- o sacrificamos otros proyectos’, comentó.Agregó que no importa el tipo de emergencia que sea -puede ser de salud, de trabajo, desastres naturales o familiares-, tener un fondo especial nos puede ayudar en esos momentos críticos y a poder salir de los problemas más fácilmente. Explicó que una de las primeras dudas es cómo calcular este fondo de emergencia, ya que depende de cada situación, pero en esencia su liquidez debe ser entre 3 y 6 meses de tu sueldo, además de tener acceso a él de forma rápida, pero no es recomendable que lo tenga en casa, ya que puede ser robado, lo puedes perder en caso de accidente o desastre natural. Lo ideal, según expertos de algunas financieras, es contar una cuenta bancaria que te genere rendimientos, pero en ningún caso lo tengas estancado, sino que esté trabajando todo el tiempo. Los pasos que puedes seguir para sortear de mejor manera una emergencia se basan en la planificación y aunque las emergencias no se pueden prever, sí podemos planear nuestra respuesta a ellas. ‘Además del aspecto financiero, debes tener preparados tus documentos importantes escaneados en tu correo electrónico, contar con un botiquín médico a la mano o platicar con tus seres queridos sobre qué hacer en casos de emergencia y fijar un punto de reunión en caso de no estar juntos en ese momento’, dijo. Otra de las recomendaciones, dijo es asegurarse, ya que es muy importante que además de contar con un ahorro específico para emergencias, tenga contratado un Seguro de Gastos Médicos Mayores o un Seguro de Vida. También asegura tu patrimonio con un seguro para coche y otro para tu casa o departamento.