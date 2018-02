Yucatecos muestran al Gobernador los beneficios de su huerto de traspatio

Desde hace tres años, José Cauich Martín y Filomena Nabté Hoil ya no compran vegetales, pues lo que consumen los obtienen de su huerto de traspatio que crearon a través del programa del mismo nombre, que implementó el Gobierno del Estado y que confían, continúe a favor de más familias yucatecas.

El longevo matrimonio se encontraba en sus labores cotidianas dentro de su domicilio en Tecoh cuando recibieron la visita inesperada del titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, que llegó para conocer su experiencia exitosa, corroborar los altos beneficios de este esquema social y escuchar de primera mano la opinión de los beneficiarios.

Apenas ingresaba a la vivienda cuando fue interceptado por Mairín Cauich May y Emmanuel Cauich Caamal, nietos de José y Filomena, quienes además de saludarlo aprovecharon para presumirle sus paquetes del programa Bienestar Escolar que se les otorgó al inicio del ciclo lectivo 2017-2018 y durante la temporada invernal.

A mí me toco una chamarra roja, mis uniformes, mis zapatos, mis útiles y mi mochila, estoy muy contenta y me gusta todo lo que me dieron, expresó la niña acompañada de su primo Emmanuel. Ella va en primer grado de primaria y él, en tercero.

Ésta es una gran ayuda para mis hijos y sus esposas, pues no se tienen que preocupar por el gasto que hay que hacer cuando mis nietos van a entrar a la escuela; éste es otro de los programas que deben seguir porque de verdad ayuda, manifestó la mujer.

Zapata Bello explicó a la familia que, como Mairín y Emmanuel, más de 230 mil infantes de todo el estado fueron beneficiados con este esquema, que también significa un respaldo a los productores locales, pues todos los artículos son fabricados por manos yucatecas. En ese sentido, puso como ejemplo los zapatos, los cuales son elaborados por 80 talleres de Hunucmá y Ticul.

Sin mayor pausa, el Gobernador y el matrimonio se trasladaron a la parte trasera del domicilio, sitio que eligieron José y Filomena para trabajar y consolidar un huerto, en el que han sembrado y cosechado tomates, rábanos, chile verde, cebollina, espinaca, repollo, calabazas, pepinos y zanahorias, entre otros vegetales.

Hace tres años recibimos el apoyo y de inmediato nos pusimos a trabajar: limpiamos la zona del terreno donde decidimos colocar nuestro huerto, lo cercamos con el alambrado y preparamos las eras para sembrar las semillas con las herramientas que también nos entregaron, mientras que con la ayuda de mis hijos colocamos el sistema para regar, compartió el hombre de 71 años.

Y todo ha sido muy bueno, continuó su esposa de 60 años, porque cuando vamos a cocinar y tenemos que utilizar algún tomate u otra verdura, sólo venimos al huerto, arrancamos lo que necesitamos y directo a la mesa para comer, sin tener que gastar un peso para comprar, sobre todo ahora que las cosas están cada vez más caras.

El beneficio es doble, pues mis vecinos saben que tenemos bien nuestro huerto, así que cuando quieren algo vienen a comprármelo y ese dinerito extra que entra lo utilizamos para adquirir otras mercancías, como galletas para que disfrutemos junto con los niños, explicó Filomena.

Mientras le iban detallando las verduras que tienen sembradas, el mandatario reiteró que apoyos como Huertos de Traspatio fueron creados con el propósito de ayudar a la economía de las familias para que puedan cultivar sus productos para autoconsumo, al tiempo que tengan la oportunidad de comercializar el excedente.

“Y eso es lo que venimos a ver, que los programas sociales estén funcionando bien, si están beneficiando a la gente, por eso los revisamos continuamente. Hay muchos que critican estas acciones, como la entrega de aves, que en toda la administración hemos otorgado millón y medio, pero lo hacen porque no tienen esa necesidad, ni saben lo valioso que representa esta ayuda para las familias que lo necesitan”, puntualizó.

Estoy de acuerdo en que programas como estos continúen para seguir apoyando a las personas, porque hay muchos que los necesitamos y para nosotros significa un gran respaldo, añadió José cuando se retiraron del huerto.

Antes de finalizar la visita, el matrimonio le mostró a Zapata Bello que también recibieron su estufa ecológica, por lo que Filomena ha dejado de respirar el humo del fogón mientras cocina sus alimentos. En ese lugar, el Gobernador les informó que en conjunto con el Ayuntamiento de Tecoh se les construirá un baño para mejorar sus condiciones de vida.