Yucatecos gastan gran parte de su quincena en cerveza

cerveza

El consumo de alimentos en fondas uso de automóvil particular, refrescos y cervezas no están en la canasta básica pero son los que tienen gran incidencia en el comportamiento de la in ación en México, de acuerdo a los ponderadores que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE- GI) para medir el incremento en precios.

Los productos y servicios que consumen a diario los mexicanos son considerados para la medición de la in ación que elabora el INEGI, y los pondera de acuerdo al gasto en ellos.

“No puedes darle el mismo peso a todos los pro- ductos, porque todos tienen distintos niveles de demanda. Los ponderadores re ejan hábitos de con- sumo de los mexicanos”, comentó el economista de la Uady, José Luis Alonzo.

Por ejemplo, de una base de 100 puntos, la com- pra de alimentos y bebidas en loncherías, fondas, torterías y taquerías tiene un peso de 4.35 puntos para la in ación.

En Yucatán muchos o cinistas comen todos los días en fondas, desayunan en loncherías, por eso tiene ese nivel alto en los ponderadores de la in- ación.

Comprar alimentos en loncherías y fondas, es el segundo gasto con mayor peso en la lista de ponderadores del INEGI, el primero es el pago por tener una vivienda propia, representa 14.32 puntos.

En tercer lugar, está el gasto para transportarse en automóvil, que implica consumo de gasolina.



Hasta la tercera posición de los gastos que más pesan, ninguno se encuentra en la canasta básica.

El consumo de la gasolina Magna, ocupa la cuarta posición, tiene un peso de 3.68 puntos, y es un producto que forma parte de la canasta básica. Le sigue el pago por tarifas eléctricas.

El alimento que tiene mayor peso en el consumo de los mexi- canos, es la carne de res con 1.79 puntos, seguida de la tortilla con 1.58. El precio de la carne bovina subió 4.8% en 2017, mientras que el de la tortilla 2.8%.

La bebida con mayor inciden- cia en la in ación es la cerveza con 1.5 puntos seguida por la le- che pasteurizada y fresca, y los refrescos envasados, ambos con 1.44 puntos.

El gas LP está en la posición 12 de la lista, este insumo, utilizado en el país principalmente para la preparación de alimentos, subió de precio 44.06% el año pasado.

Productos poco consumidos:

Los ponderadores también in- forman sobre los productos que menos consumen los mexicanos y por ende, que menos pesan en el alza de precios.

En último lugar están los pro- ductos dermatológicos, le an- teceden la compra de medias y pantimedias, sopas instantáneas, frutas preparadas para bebés, ins- trumentos musicales, artículos deportivos, revistas y juguetes, todos con un nivel por debajo de 0.05 puntos.