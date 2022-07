Yucatecos confiados ante posible llegada de la viruela símica

Ante la posible llegada de la viruela símica a Yucatán, ciudadanos de Mérida se mostraron confiados debido a la cultura de la prevención que se ha generado durante los últimos dos años y medio.

Como informamos anteriormente, la llamada “viruela del mono” ya se encuentra en la Península de Yucatán, según confirmó la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), tras ser diagnosticado un hombre que desde el 11 de julio solicitó atención médica, tras presentar la mayoría de los síntomas asociados a esta enfermedad.

Aunque el ciudadano quintanarroense se encuentra aislado en un hospital, se dice que esta enfermedad es de fácil contagio, por lo que podrían surgir nuevos diagnósticos positivos en la entidad vecina.

Pese a la cercanía de este tipo de viruela, en Yucatán pareciera que el peligro es existente, pues las personas señalan que ya están acostumbradas a vivir en un contexto de pandemia, gracias a las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, a las que ya se acoplaron desde hace más de dos años.

“Supe que llegó a Quintana Roo, hasta el momento no me he informado del todo sobre el caso o si contagio a más personas, pero si nosotros nos seguimos cuidando, seguro vamos a estar bien”, expresó José Uicab sobre esta enfermedad de tipo zoonótico, descubierta desde finales de los años 50.

“Tenemos que seguir con nuestra prevención, todos, no hay por qué esperar a que haya una amenaza de alguna enfermedad para tomar medidas, todos ya conocemos lo que tenemos que hacer y es responsabilidad de cada uno”, añadió Rosa Sosa.

Viruela del mono en México

Persona contagiada con viruela del mono

Así como en Quintana Roo, esta enfermedad se ha diagnosticado en otras siete entidades, incluidas la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Colima, Sinaloa y Baja California, que en conjunto acumulan 37 casos confirmados.

Hasta el momento la mayoría de los pacientes con esta enfermedad se han reportado en la Ciudad de México y Jalisco, estados que acumulan 22 y nueve casos positivos a viruela símica, respectivamente.

No obstante, el caso diagnosticado en Quintana Roo no debe pasarse por alto, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad podría convertirse pronto en una pandemia, pues tiene presencia tanto en países de África, Europa y América.

En ese sentido, los yucatecos llamaron a las autoridades a volver a implementar medidas preventivas como el uso de cubrebocas en espacios públicos y mantener la sana distancia, pues se ha comprobado que el medio de transmisión de esta enfermedad es a través de las gotículas, similar al método de contagio del Covid-19, así como el contacto directo con las lesiones que la viruela causa en la piel.

“Tenemos que seguir con el uso del cubrebocas, de hecho eso es muy bueno, porque protege a todos, está comprobado que con el cubrebocas incluso se redujeron los casos de gripa en las escuelas, entonces, tenemos que seguirnos cuidando”, mencionó José Antonio Sánchez.

Asimismo, señalaron que desde el momento que salgan de casa, mantendrán el uso de cubrebocas, la sana distancia y aplicación de desinfectantes y gel antibacterial, a pesar de que en Yucatán ya no sea obligatoria la mascarilla en espacios públicos.

También solicitaron a las autoridades que emitan campañas de difusión sobre la enfermedad, tal y como se hace con la publicidad para prevenir el Coronavirus.

“En casa nos vamos a seguir cuidando, pero también es necesario que las autoridades nos informen sobre esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y de qué manera la podemos prevenir, porque apenas estamos saliendo de una enfermedad, como para pensar en que otra se pueda volver la nueva pandemia”, opinó Ramón Mesa.

Cabe destacar que a pesar del caso confirmado por las autoridades de Quintana Roo, ni la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), ni su titular, Mauricicio Sauri Vivas, han emitido información respecto a una contingencia preparada para evitar contagios de la viruela símica en la entidad o si el personal médico de hospitales públicos y privados ha recibido capacitación para identificar a los pacientes que pudieran tener la enfermedad.

