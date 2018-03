Yucatecos adictos a las redes sociales

Alerta diputada Celia Rivas sobre los peligros de internet

‘Se regulan conductas, no las redes; es decir, a pesar de que Internet no se encuentra regulado, las conductas sociales sí están contempladas en la Ley, por lo que hace falta hacer conciencia sobre la importancia de la denuncia para que la autoridad pueda actuar en todos estos casos’, explicó.

El uso responsable de las redes sociales se convierte en prioridad, porque es un hecho que la adicción a estas herramientas se puede traducir en problemas que entran en el campo de la salud pública ode ellas incluso en delitos de materia penal, por lo que se debe prevenir y crear conciencia en lo positivo de su uso, afirmó la diputada Celia Rivas Rodríguez. Durante su participación en la mesa panel ‘Adicción a las redes sociales un nuevo reto a la salud pública’, en la que tomaron parte el periodista José Luis Preciado y el psiquiatra Arsenio Rosado Franco, en el marco del X Aniversario del Colegio de Salud Pública de Yucatán, la legisladora abordó elabordadas durante su paso por diversos cargos públicos.Recordó que existe la Policía Cibernética, tanto a nivel estatal como federal, por lo que insistió en que es importante ‘y en los hogares cuáles deben ser las conductas adecuadas de los menores y de todos en las redes sociales’.A nivel nacional, ya hubo esbozos para legislar sobre el tema, lo que ha generado polémica partiendo de la base de la libertad de expresión; no obstante, es un hecho que en la actualidad existen mecanismos para que las personas respondan por acciones que puedan generar hechos fuera de la ley, indicó. Rivas Rodríguez detalló que con base en experiencias vividas durante su paso como Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, por la Fiscalía General del Estado, y ahora por el Congreso del Estado, es un hecho que a pesar de que se trata de espacios muy buenos para la libertad de expresión y para la creatividad de los individuos, no podemos pensar que aquello que está en las redes sociales no repercute en nuestra vida cotidiana o no afecta a nuestra persona.