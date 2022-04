Yucateco pide ayuda para cursar programa espacial de la NASA

Un joven estudiante de ingeniería mecatrónica, originario de Mérida, fue aceptado en el Programa Internacional Aéreo y Espacial (IASP, por sus siglas en inglés) de 2022, por lo que recauda fondos para tomar este curso en Huntsville, Alabama.

A través de redes sociales, Pablo Ulloa, estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), compartió su experiencia al aplicar a dicho programa, para el que fue aceptado debido a su afición a la industria aeroespacial, surgida a partir de la película Interestelar.

"Al principio no me di cuenta del impacto que tuvo esa película en mí, pero a medida que fui creciendo fui encontrando que todo ese mundo es mi verdadera pasión", escribió.

Explicó que para participar tuvo que seguir una serie de pasos, entre los que se encontraba escribir un ensayo con los motivos por los que quiere formar parte del IASP y dar una idea aplicable en la industria médica o aeroespacial, antes de ser entrevistado por un colaborador de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA), agencia ligada directamente con la NASA.

Aseguró que desde el momento que aplicó para el programa, las expectativas de quedar seleccionado eran bajas, pero decidió seguir adelante pensando en que no había nada que perder y ahora tiene esta gran oportunidad.

Hola, me llamo Pablo Ulloa, tengo 19 años y vivo en Mérida, Yucatán.

Estudio ingeniería mecatrónica en la UADY.

La verdad no soy una persona de redes, de hecho no usaba la cuenta desde la que estoy escribiendo esto, pero quiero compartirles uno de mis mayores logros:

— Pablo Ulloa (@Pablo_ulloa29) April 6, 2022

“Un día me llega un correo diciéndome que he sido aceptado y no me lo podía creer, más teniendo en cuenta que aceptan a poca gente. Creo que es una oportunidad única en la vida y estas oportunidades hay que aprovecharlas”, añadió el joven universitario yucateco.

Mencionó que ahora forma parte de uno de los 60 estudiantes que el IASP ha seleccionado alrededor del mundo, para formar parte de la generación 2022 y comenzar con el programa en la mencionada ciudad estadounidense, pero la travesía es costosa y requiere de patrocinios.

Sobre el programa, Pablo compartió que durante el tiempo que dura el curso, los estudiantes trabajan en crear soluciones junto a expertos del sector aeroespacial, realizan pruebas de pilotaje y experimentan la flotabilidad neutral.

Sin embargo, explicó que el costo del programa asciende a 4 mil dólares, de los cuales ha reunido solo una parte, gracias al apoyo financiero que le brindaron algunos de sus familiares, con los que estará “eternamente agradecido”.

“Realmente me parece increíble que tenga la posibilidad de poder vivir esto (...) estoy buscando patrocinadores que me puedan ayudar a cumplir este sueño y poder ser uno de los representantes de México”, abundó.

Responden autoridades

Pablo Ulloa busca estudiar un curso en materia aeroespacial

Cabe destacar que tanto el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, por la misma vía dieron respuesta a la petición realizada por el estudiante universitario Pablo Ulloa.

“Cuenta con ello, ya estamos viendo como hacer equipo para que puedas ir y poner el nombre de Yucatán en alto”, escribió el mandatario estatal, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cuenta con ello, ya estamos viendo como hacer equipo para que puedas ir y poner el nombre de #Yucatán en alto. �� — Mauricio Vila (@MauVila) April 6, 2022

Por su parte, la legisladora felicitó al estudiante por haber sido seleccionado por el IASP, y ofreció su apoyo para que logre cumplir su sueño.

