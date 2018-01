Miguel Canto: Leyenda internacional de boxeo

El púgil mejor conocido como ‘El Maestro’ no olvida la humildad y lo mucho que le costó ganar y defender el cinturón por varios escenarios del mundo.

Con una pegada respetable y una técnica certera para dominar a sus oponentes, el yucateco ha sido uno de los mejores boxeadores de peso mosca que ha tenido el país. Hay que recordar que fue el primero de los siete yucatecos en conquistar un título mundial en el boxeo.

Contento y agradecido con las personas que lo apoyaron y sobre todo que creyeron en él, ahora disfruta de su familia y guarda bonitos recuerdos cuando le tocó vivir la fama en los años 70’s.

‘Yo peleaba por gusto, el boxeo siempre ha sido mi pasión’, así lo expresó en la entrevista exclusiva para el periódico La Verdad Yucatán.

Yucateco Miguel Canto: Leyenda internacional de boxeo

¿Qué significa para usted ser un peleador tan reconocido?

‘No le doy tanta importancia a eso, simplemente en mi momento viví al máximo esta experiencia que me dejó amistades, familia y múltiples reconocimientos. Nunca me gustó ser más que nadie cuando me llegó la fama, me consideraba un peleador bueno y ya’.

El ‘Maestro’ Canto no pierde la humildad y en la actualidad se caracteriza por ser una persona sencilla.

¿Cuál batalla considera épica?

‘Cuando gane el campeonato nacional con Rocky García y luego me tocó pelear el cinturón ante Shoji Oguma. Ambas fueron muy especiales y de mucho coraje, los dos rivales estuvieron a la altura, pero al final con esfuerzo y agallas me corone monarca nacional y mundial’.

Su estatura (1.54 m.), jamás fue impedimento para llegar a los mejores cuadriláteros del mundo y demostrar su talento como yucateco.

Yucateco Miguel Canto

¿Fue complicado defender su corona?

‘Cuando uno es campeón se vuelve el objetivo de los demás peleadores, es al que más buscan para ganar el cinturón. Sin embargo, recuerdo que defendí mi título varias veces en Japón y salía con la victoria’.

Y es que don Miguel no se olvida de su manager Jesús ‘Cholaín’ Rivero, a quien también le da crédito y agradece estar siempre en los momentos importantes de su vida.

Miguel Canto

¿Qué opinión tiene de su ex entrenador?

‘Fue un estratega bueno y excelente persona, nos entendíamos tan bien y con la buena relación se lograron cosas importantes hasta llegar a ser los mejores de la división’.

¿Qué opina del reconocimiento del Salón de la Fama?

‘Me siento orgulloso y contento; sobre todo porque me lo hicieron en vida y lo pude disfrutar en compañía de mi familia. Para estar entre los inmortales se necesita compromiso con el deporte’.

El campeón considera que en la actualidad los boxeadores no tienen responsabilidad en esta disciplina y por eso Yucatán no ha vuelto a tener una camada importante de peleadores.