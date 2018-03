Yucatecas se sienten más seguras en la calle

En el Estado las yucatecas están más seguras fuera de su casa: 47 por ciento de las féminas mayores de 15 años ha sido víctima de violencia ejercida por su pareja

‘En muchos de estos casos, las mujeres prefieren mantener una relación por miedo a quedarse sin el sustento del marido, y erróneamente aguantan todo tipo de maltrato; y cuando sucede la violencia hacia los hombres, estos temen denunciar por vergüenza a que se deje en entredicho su masculinidad’, señaló.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en Yucatán las mujeres están más seguras en la calle que en su propia casa, ya que el 47 por ciento de las yucatecas mayores de 15 años ha sido. De lo anterior, la psicóloga Regina Carrillo Valenzuela, catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán, señaló que la exposición de lapor medios de comunicación y redes sociales provoca una normalización de ésta, volviéndola cotidiana e invisible. ‘La violencia es toda acción u omisión que, con el fin de dominar y mantener el control sobre otra persona y que en muchas ocasiones al ver normalizada esta violencia, al ser tan común, la pareja no ve el daño que está sufriendo’, indicó. Reconoció que la violencia más común es la psicológica y luego la económica, que es cuando la pareja, regularmente el varón, condiciona el gasto para los hijos o en otro caso queCarrillo Valenzuela manifestó que el 76 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas, el 15 por ciento ha sido víctima de violencia física, y el 16 por ciento ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Expresó que algunas de las razones por las que las parejas no denuncian los abusos, primero es porque lo ven normal, la segunda es por miedo o vergüenza y la tercera es porque no saben a quién recurrir, o a quién pedir ayuda.Indicó que la violencia es más común que la ejerza el hombre, sin embargo, no exoneró a las mujeres, ya que también pueden hacerlo, por lo que cada situación debe analizarse con perspectiva de género y que puede aparecer en cualquier etapa del noviazgo y que seguirá con el matrimonio. ‘Muchas mujeres, por lo general, creemos que con nuestro amor y paciencia la violencia del novio va a desaparecer y esto no es verdad, como toda enfermedad, primero se tiene que reconocer que se es una persona violenta y luego pedir ayuda de un experto para lograr cambiar, de otra manera, ni el tiempo, ni el arrepentimiento harán que una situación violenta cambie’, dijo.