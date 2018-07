Yucatán, zona de paso para víctimas de trata de personas

Trata de blancas en Yucatán

En el estado de Yucatán, aunque actualmente no se han registrado casos por trata de personas, no se descarta que haya; también no existe una ley que castigue a quienes sean consumidores de este delito.

Víctor Chan Martín, fundador de Lazo para María Evelia e integrante del comité contra la trata de personas en Yucatán, comentó que en el estado hasta el momento no se ha escuchado sobre víctimas de dicho acto, pero no niega que exista.

Mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha investigado que Yucatán es una zona de paso de personas víctimas de trata que vienen del caribe y “pasan al oriente del estado, así como por Progreso y Mérida, pero no sé si hay ruta”.

Trata de blancas en Yucatán

De acuerdo con la opinión del activista, es un problema a voces que se tiene que atender. “He escuchado a funcionarios de ministerios y especialistas en el tema y han comentado que una limitante para tener un panorama completo sobre la trata de personas pues no se tipifica, sino como otros delitos como la violación. Entonces el porcentaje de víctimas se reduce menos”, comentó.

Además, recalcó que mucha de la gente confunde la explotación sexual con la prostitución, que son realidades muy diferentes. En la primera, la víctima, en su mayoría, mujer, aunque no se descarta en hombres, es secuestrada y privada en sus derechos; en la segunda, las mujeres deciden realizar esta actividad y no les niegan su libertad.

“En el caso de la prostitución, ellas son las que administran sus horas a veces y luego de su cometido, se retiran del lugar; en la trata, después del acto sexual, las llevan a un sitio de seguridad y están incomunicadas”.

Cuando se habla que hay víctimas de trata, hay consumidores, entonces “quiere decir que hay toda una red de negocio y personas dispuestas a pagar para tocar un cuerpo que ha sido obligado, eso me parece inhumano. Y probablemente lo que los hagan tengan una familia o una pareja, y no se satisfacen sexualmente”, dijo Víctor.

Actualmente en Yucatán hay una ley que previene y combate la trata de personas y fue aprobada a finales del 2017, pero “quizás lo que estaría faltando es que se tipifique el delito como tal para poder visibilizarlo como es”. Además, ésta no habla nada sobre el consumidor y al respecto, Chan cree que debería existir un proceso de rehabilitación.

_Kattia Castañeda