Yucatán ya es inseguro

En contraposición con lo que festejan autoridades en el sentido que Yucatán es una de las entidades con los mayores índices de seguridad, la percepción social indica todo lo contrario al aumentar en forma dramática los delitos comunes y la aparición de hechos que presuntamente “antes no se sabían o no se cometían”.

Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Yucatán de enero a mayo la totalidad de delitos cometidos denunciados se disparó alarmantemente en un 45 por ciento.

En Yucatán cada vez son más frecuentes los delitos.

Entre homicidios, fraudes, lesiones, violencia doméstica, abuso sexual, robo de autos, robos a casa habitación y vivienda entre otros delitos, las cifras registradas en la plataforma de la institución señalan que en enero se cometieron en Yucatán 1,184 delitos; en febrero 1,198; en marzo 1,600; en abril 1,692 y en mayo 1,734, números que ponen en focos rojos a la entidad que hasta hace poco era segura para vivir.

Tan solo en el renglón de homicidios, de enero a mayo de este año se han cometido 40 homicidios, cifra que en promedio significa 8 asesinatos al mes; 2 por semana.

Impunidad, principal causa

Para la legisladora Milagros Bastarrachea, la impunidad que campea en el estado de Yucatán es uno de los factores que incide en el aumento de los delitos.

“De nada sirve la denuncia ciudadana, si la puerta giratoria permite a criminales entrar y salir de la cárcel”, dijo.

La legisladora comentó un caso ocurrido en días pasados – y del que no se supo mucho- en el fraccionamiento Los Héroes, donde una mujer fue atacada sexualmente en su propio domicilio, la joven puso la denuncia señalando a los responsables, pero éstos regresaron a su domicilio a amenazarla y de paso le mataron a su perro como advertencia para no insistir en justicia.

No obstante que los robos y asaltos no sean significativos, no quiere decir que no nos debamos ocupar desde ya, dijo la diputada.

Delitos que antes no se veían en Yucatán, ahora son más frecuentes.

Además mencionó que algunos de los sucesos no es que no ocurran, es que no se saben, no se hacen público y eso da la impresión que no ocurre nada malo.

Mencionó con relación a las cámaras que se van a instalar, si ayudarán a inhibir y perseguir el delito, pero insistió que es en acabar con la impunidad, en castigar a los infractores, como se recuperará la tranquilidad que se está perdiendo en Yucatán.

Falta de oportunidades

El reforzamiento en las medidas de seguridad para Yucatán debe ir acompañada de la creación de fuentes de empleo, inversión en salud, vivienda, alimentación y atención a la juventud, para garantizar una eficacia en el programa de seguridad, señaló Adelaida Salas Salazar representante del Observatorio Ciudadano.

Aunque Mérida sigue siendo una ciudad segura en comparación a otras ciudades del país, la inseguridad, violencia y comisión de delitos, ha aumentado; “no se puede negar, pero eso nos habla de un país en crisis, de una falta de desarrollo social y oportunidades para jóvenes que no encuentran un camino y se van por la vía de la delincuencia ante la falta de oportunidades”, dijo.

Aunque las autoridades lo nieguen, Yucatán ya no es tan seguro como antes.

No podemos apostarle al desarrollo destinando tanto presupuesto a la compra de drones, armas y cámaras, habiendo un gran problema de alcoholismo, drogadicción, suicidios, prostitución, falta de empleo o mal pagados y demás problemas sociales que afectan a la población, agregó.

Endeudar al estado al estado, no nos va a garantizar una mayor seguridad cuando el nivel de bienestar social es bajo en varios municipios como en Mérida y nulo en municipios del interior del estado “donde la violencia se incrementa día con día mucha de ella propiciada por la venta indiscriminada de alcohol y estupefacientes”, recalcó.

Inseguridad no es nueva

Para el dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Yucatán (Morena) Mario Mex Albornoz, las manifestaciones de violencia que se han registrado en los últimos meses, no son nuevas.

“No es ético que se oculten los hechos, que se quiera hacer ver como algo que nunca había pasado” dijo en referencia al asalto violento registrado días atrás.

El dirigente de Morena recordó que en el 2008 hubo sucesos violentos y desde entonces, y máxima ahora “no debemos bajar la guardia en la prevención de hechos delictivos”. “Los delitos son cometidos por civiles como pero también por los propios encargados del orden público, como ya ocurrió en Progreso, donde policías se estaban metiendo a una casa para sacar una motocicleta”, mencionó.

Por eso – agregó- que es preocupante que se quiera atacar a la delincuencia dotando de herramientas a elementos que podrían ser represivos y endeudando al estado.

Si hay que destinar dinero pero a la creación de fuentes de empleo, educación, cultura y salud, para que la población no tenga necesidad de cometer actos delictivos o acciones antisociales, recalcó.

Ahora bien, si se trata de dar más presupuesto a la seguridad pública, el dinero no tiene que salir de la deuda o del incremento de impuestos, no hay porque lesionar la economía de las familias o crear camisas de fuerza a otros gobiernos con una deuda transexenal, lo que se debe aplicar es un verdadero plan de austeridad, reduciendo la alta burocracia estatal y bajando los sueldos de esa burocracia, manifestó Mex Albornoz.

Queremos que Yucatán se mantenga como un estado donde no hay violencia a gran escala pero sin dañar los bolsillos de los yucatecos y al erario público, dijo.

