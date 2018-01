Yucatán tolera el abuso sexual infantil

Yucatán abuso sexual infantil

Yucatán es uno de los 10 estados con mayor repunte de delitos de abusos sexuales en el país, lo cual ha obligado a organizaciones civiles, dependencias y al mismo Congreso del Estado a buscar medidas más fuertes para contrarrestar esta problemática que afecta en su mayoría a mujeres y niños.

El último reporte, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de casos de abusos sexuales en Valladolid, donde una jovencita fue atacada sexualmente, y en Kanasín, donde cuatro menores fueron abusados en repetidas ocasiones, reflejan que en Yucatán se calla ante este lacerante delito.

Sobre el tema, Víctor Chan Martín, representante de la organización civil ‘Lazo para María’, expuso en una entrevista pasada para esta Editorial, que la violencia y el abuso sexual contra niños y adolescentes en nuestro país, se ha incrementado considerablemente, al grado de que México esté entre los primeros lugares a nivel mundial de violencia infantil, según Unicef.

Indicó que el suceso es muy doloroso, así como las secuelas que puede dejar en los menores, los cuales pueden ocasionar traumas para toda la vida. ‘Por ejemplo, ideas suicidas, bulimia, autoagresión u otras consecuencias que son incluso más lacerantes para ellos, lo cual a veces es un infierno para ellos’, señaló.

Así mismo, la organización Asexoría mencionó que en territorio mexicano cada hora tres niños son víctimas de abuso sexual, y en seis de cada 10 casos el agresor es un familiar directo, incluso los propios padres, lo cual es alarmante si se considera que estas situaciones no siempre son denunciadas por la familia de la víctima.

Abuso sexual infantil

PROBLEMÁTICA ESTATAL

Respecto a esta problemática en la entidad, autoridades en la materia indicaron que en el Estado se tiene un registro de más de 150 denuncias en promedio al año, lo que significa que cada 48 años horas se comete un ilícito de esta naturaleza en territorio yucateco, aunque en un espejismo, pues se cree que más casos no se denuncian por vergüenza o desconocimiento.

Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) dijo que existe una recomendación general para prohibir que los niños y adolescentes tengan accesos a espectáculos violentos, esto con la finalidad de que los menores no perciban de forma normal la violencia y ésta pase desaperciba.

Abuso sexual infantil

Sobre los casos en donde se decide no denunciar a los familiares que abusan de menores por el hecho de no ‘romper a las familias’, el organismo dijo que ‘la familia se rompe en el preciso momento en que un integrante de la misma decide lastimar y destruir el cuerpo y también el alma del menor a través del abuso sexual, y no por la denuncia’.

Así mismo, en la consulta infantil realizada el 7 de junio de 2015 por el Instituto Nacional Electoral (INE), se reveló que niños yucatecos de entre 10 y 13 años de edad sufren violencia sexual en sus casas, pues de los 12 mil 464 niños que participaron en aquella ocasión, el 3.8 por ciento afirmó haber sido atacado sexualmente, lo cual ubicó a la entidad por arriba de la media nacional, que fue de 2.6 por ciento.

Abuso sexual infantil

También se reveló que el 4.1 por ciento de los infantes yucatecos encuestados dijo haber sufrido violencia sexual en la escuela, y el 4.3 por ciento, en la calle.

La próxima realización de la encuesta será este año, aunque aún por fecha por definir.