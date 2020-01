Yucatán tiene un gobierno incongruente

A unas horas que el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal envié al Congreso Estatal su primer informe de labores a través de la Secretaría de Gobierno María Fritz, la senadora por Yucatán Verónica Camino Farjat, vuelve a alzar la voz y lo hace a través de La Verdad, donde advierte que el pueblo de Yucatán “no se va a dejar”.

Y no se va a dejar que le cobren en el 2021 el derecho por la infraestructura tecnológica y no se va a dejar desde ahorita, y muestra de ello es la mega marcha programada, organizada y convocada por distintos grupos de la sociedad civil que va, aun cuando el gobernador Vila Dosal en un intento de verle la cara a los Yucatecos dijo que quedaba sin efecto el cobro del derecho por la infraestructura tecnológica de seguridad, pero en el decreto “con letras chiquitas” al ponerle vigencia, sólo se exenta el pago quedando vigente la posibilidad de que en 2021, este nuevo impuesto si sea cobrado, si antes la población no exige una derogación al apartado de la ley.

Senadora Verónica Camino Farjat

¿Entonces siguen los mecanismos jurídicos de defensa?

Si, Se mantiene la petición a la CNDH y a la Codhey para declarar inconstitucional el cobro del impuesto ya mencionado. “Al gobernador Vila Dosal lo que le molesta es que se le señalen las incongruencias que cometen” afirma la senadora Camino, al mencionar que por un lado dijo al principio de su gestión que llevaría una relación cordial y de respeto con la federación, viene el presidente, le da el espaldarazo a Vila, lo nombra como el mejor gobernador y éste, apenas se va, busca enfrentamientos sin sentido, porque en su intento de que el nuevo impuesto se cobrará a través de los recibos de la CFE el costo político iba a ser para la federación, así que no buscó un mecanismo estatal para no asumir estos costos.

No nos vamos a dejar, no nos vamos a detener, no podré estar en la marcha y a quienes me han llamado y me han invitado ya les expliqué porqué, pero como senadora y como ciudadana yucateca voy a seguir adelante con los mecanismos jurídicos que nos provee la ley para seguir combatiendo el cobro de los abusivos e inconstitucionales sarta de derechos.

¿Imagino todo lo que vendría cuando decidió explicar a la ciudadanía a través de redes sociales las implicaciones en el incremento de los impuestos y creación de nuevos derechos?

-Lo imaginé pero creí que serían (gobierno y funcionarios) más inteligentes para rebatir.

¿Imaginó, cómo hemos visto que ha pasado, el enojo social?

-No había visto a la gente de Yucatán tan enardecida como ahora y únicamente lo que dije fue: viene esto y esto y di mi opinión tan solo en 7 cosas, porque hay más. Esas explicaciones las hago porque desde que fui diputada acostumbro a explicar lo que hago, porque si no lo digo y explico a la ciudadanía, no tendría sentido mi trabajo.

Mis informes con la gente son para que se enteren y que cada quien tome de ahí la información que más le sirva.

¿Es un triunfo es un fracaso que se halla cancelado cobro del derecho a la seguridad?

Ese nada más es el desencadene de una serie de malas planeaciones, de malos análisis jurídicos y por supuesto de un mal que tiene una parte económica, una jurídica y otra política

En la parte política es porque entra porque entra en un enfrentamiento directo con el Gobierno Federal, lo que ya comenté que se dijo en el sentido de una buena relación que se ve afectada al insistir una y otra vez en los supuestos recortes del presupuesto federal a Yucatán.

Y aquí entra la parte económica, en la que de haber sido ciertos tales recortes federales, yo misma iría con el gobernador a poner una denuncia; iríamos a la Secretaría de Hacienda exigir lo que nos corresponde a Yucatán.

En el aspecto jurídico es inaudito que el gobernador declare que se cancela el cobro del impuesto y en el decreto se vea esa falta de voluntad y que tengamos nuevamente como ciudadanía poner los puntos sobre las íes y pedirle que no me vuelvas a ver la cara de tonto.

LAS INCONGRUENCIAS

Para la senadora no solo hay incompetencia, falta de voluntad, ausencia total de sensibilidad, sino además una total incongruencia en el gobierno estatal cuando dice que es un gobierno con medidas de austeridad y al días siguiente hagas una reunión con señoras en el club campestre y se utilicen recursos del presupuesto para pagar este impuesto y si esa reunión fue pagada por las señoras, que lo digan, porque no está siendo congruente y eso preocupa, la falta de congruencia. No es congruente que nos diga el gobernador que se está apretando el cinturón y en el ejercicio fiscal 2018-2019 regresó la figura de las subsecretarías, las cuales ya se habían erradicado para bajar la alta burocracia; esas subsecretarías cuestan 500 millones de pesos entonces por qué dices que te aprietas el cinturón si para adelgazar a la burocracia despediste a los trabajadores de abajo pero no solo te llevaste a los de contratos sino además a personas de base, que le faltaban seis u ocho meses para jubilarse. Y al revisar el capítulo 1000 (sueldos), lo tienes inflado otra vez.

No es congruente que en el parque de la paz muestres a la gente los vehículos que se usaban en la administración anterior y digas que los das de baja y ahora tengas nuevos leasing (rentas)

SIGUE PREOCUPANDO

El cobro de modalidad preferente en la inscripción de predios en el libro notarial, solicitada según el gobernado por los notarios de Yucatán y que no es otra cosa más que institucionalizar la corrupción.

El aumento a la nómina de 2 al 3 por ciento

Nuevos derechos que antes se daban sin cobro alguno, desde servicios del sector educativo, como la expedición de títulos electrónicos de profesionistas, en seguridad por impacto vial y por dictamen de riesgo para bienes inmuebles hasta trámites para casarse o divorciarse y adoptar un niño.

Cobro por dictámenes de impacto vial.

Constancia de inspección en materia de seguridad humana y contra incendios.

Cobros para el traslado de cadáveres a otros estados.

Cobros para el cambio de nombre personal, entre otros impuestos de los que aún no se ha hablado mucho pero que ya entró en vigor su cobro.

