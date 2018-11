Yucatán tiene talento infantil

¿Cómo empezaste en el mundo del espectáculo?

Siempre me ha gustado cantar y a los 7 años participe en Mérida Blanca ciudad con talento, despues participe en mis pequeñita Yucatán en el 2017 y gane y desde ahí muchas cosas vinieron, participe en la obra “En Busca de la Navidad” en el teatro Daniel Ayala y ahora estoy participando en el carnaval de Yucatán.

¿Platícanos del cortometraje que escribiste?

El primero fue el año pasado, se llama “Juega con migo” y narra la historia de una niña que jugaba mucho con su nana, pero muere de una enfermedad rara y su nana al extrañarla, la hace regresar a la vida; con esa historia participe en el Vudu en Fest, de un conocido cine, donde el cineasta Edgar Nito me califico como mejor historia original y gane el primer lugar con mención honorifica, y se proyectó en pantalla grande a nivel nacional, por lo que ahora volví a participar con la segunda parte de la historia “Juega con migo 2” y estamos esperando resultados.

¿Cómo te preparas y coordinas la escuela con tus actividades artísticas?

Bueno voy normal a la escuela, pero a veces falto mucho por las actividades que tengo, estudio 5 año de primaria, y también en la escuela he participado en las olimpiadas de matemáticas, me organizo junto con mi mama para lo que se tenga que hacer en las tardes, pues actualmente estoy participando en una novela yucateca online que se llama “Una Cacha con Suerte”, soy Ana Brenda la niña mala de la novela.

¿Veo que eres muy creativa, además que te enfocas en el terror, de donde te salen las ideas para lo que haces?

Leo libros y me imagino lo que leo, me gusta mucho el terror aunque a veces me da miedo; también de lo que veo en la TV y en la calle, me dan ideas, además que estudio música, solfeo, canto y estudio, aparte es algo que me gusta y se me facilita, creo lo traigo desde que nací.

¿Qué planes tienes para que tu carrera siga creciendo?

Acabo de grabar un disco de 10 covers infantiles bajo la coproducción de Martín Ojeda y Yair Rangel participante de La Ciber Academia, el cual se lanzara el próximo año, además que seguir en la novela, en pasarelas y todo lo que se presente.

_Eliza Ongay