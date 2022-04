Yucatán suma 164 denuncias en contra de sus conductores de plataformas

Al parecer los servicios de plataforma ya no son tan seguros en Yucatán debido a que se ha revelado que existen al menos 164 denuncias en contra de conductores de la plataforma.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, la ciudad de Mérida encabeza la lista a nivel nacional de ciudades en las que los conductores de plataforma han enfrentado una investigación policial por diversos motivos.

Si bien Mérida encabeza esta lista, son al menos nueve ciudades en las que se ha detectado que dichos operadores enfrentan algún proceso legal por algún delito.

Varios conductores han sido denunciados por diversos delitos.

De acuerdo con solicitudes de Acceso a la Información fue posible corroborar que en la capital yucateca se han registrado 164 denuncias en los últimos tres años.

La segunda ciudad con más casos es Santiago, en el estado de Querétaro, con 55 casos, seguidos de San Nicolás de los Garza, con 43 casos; Aguascalientes con 27; Monterrey con 26; Zacatecas con 22; Guadalupe con 20; Puebla con 18 y Guadalajara con 11.

Por su parte, la compañía Uber manifestó que no tiene mayor conocimiento de estos casos, además de que indicó que no existe una garantía de que los hechos que se denuncian pudieron haberse registrado durante el trayecto de un viaje bajo el uso de la plataforma.

No se investigan a conductores de plataformas

Se ha reportado mucho el robo de autos.

Pese al alto índice de eventos delictivos que involucran a conductores, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y a que en un principio estas aplicaciones buscaban garantizar la seguridad de sus pasajeros, este servicio no se eximió de que al final se involucraron personas en hechos delictivos.

Cabe mencionar que se indica que en Yucatán se han detectado casos de choferes que se han robado automóviles que fueron dados de alta en plataformas como Didi o Uber.

Si bien se habla de 164 denuncias, se dio a conocer que estas no siempre procederán y los Ministerios Públicos aseguran que no se puede hacer nada debido a que la mayoría son abusos de confianza y no hay pruebas de que se trate de un robo.

En cuanto a las plataformas, tratan de involucrarse lo menos posible en caso de robo de autos, solicitando a los conductores que den de baja sus cuentas para no hacer mal uso de la plataforma.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!