Yucatán será emisor de Tic’s para el mundo

En el terreno profesional su negocio está basado en el desarrollo de software que sirva como una herramienta de ayuda para una gran variedad de industrias y empresas, impulsándolas para que sus procesos sean eficientes, además de mejorar su impacto económico, ambiental y social, nos referimos a Vanessa Herrera Gutiérrez, ingeniera y directora general de la empresa de tecnología más grande de México.

¿Cuál es el nicho de su negocio?

Construimos soluciones y equipos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, proporcionando modelos únicos de administración de proyectos orientados en identificar, analizar y resolver exigencias de manera rápida y eficaz para ayudar a su empresa a alcanzar su potencial. Inicié en 1995 y a la fecha nos hemos convertido en un grupo que aloja tres compañías. Contamos con 280 colaboradores, todos ingenieros.

¿Cuál es el porcentaje de la mujer en la tecnología?

Lamentablemente muy baja, necesitamos formar más mujeres en tecnologías porque hay muchas oportunidades y solo tenemos 26% en la planta laboral de más de 280 colaboradores.

¿Las carreras de ingenierías son menos atractivas para la mujer, cuál es la causa?

Es un problema educacional, viene desde la primaria, cuando los niños tienen entre 9 y 10 años y comienzan su formación académica generalmente reciben mucha información por toda la sociedad y eso influye de alguna u otra manera. Hay niñas a las que les gustan las matemáticas, pero es una cuestión cultural. Se habla de que las carreras de ingeniería son para hombres y lo malo es que somos muy pocas las mujeres que pueden dar el ejemplo, como sucede en otras áreas.

¿Este es el momento oportuno para destacar en este tipo de carreras?

Definitivamente, es un parteaguas porque en el futuro serán las carreras con mayor demanda.

¿Qué hay respecto a que el hombre tiene mejores salarios que la mujer?

En este sentido, en la tecnología no es así porque en el ramo de la tecnología un ingeniero de software tiene un salario fijo, por lo tanto no es un tema de género. No tenemos más mujeres porque no las hay con el nivel de conocimientos, pero eso no significa que estén cerradas las oportunidades

¿Cómo ves la oportunidad de la Zonas Económicas Especiales?

Bastante grande, no solo para el sur, sino para toda la sociedad. Esto significa que Yucatán será un polo de tecnologías de información de todo el país, no sólo en el sureste, sino de todo el mundo porque la de Yucatán es la única Zona Económica Especial (ZEE) con vocación. Esto nos da la posibilidad de estar a la par con Asia, por eso debemos empujar a que haya más universidades como la politécnica y la Universidad Tecnológica de Mérida (UTM) que son un polo estratégico para la formación del capital humano.

¿Qué le recomendarías a los jóvenes?

Que no se queden con la inquietud, que pregunten, que busquen en redes sociales como es la vida del ingeniero en todas sus etapas, si van a poder mantener sus hijos, su casa, etcétera. En lo personal, soy una mujer que ya pasó por todas las etapas; soy madre de dos hijas, etcétera. La persona que desea triunfar sí puede, una vez que terminen su carrera pueden y deben de seguir estudiando. Esto no es nada diferente a la carrera del hombre que ha logrado un balance en el hogar, con la esposa, los hijos. Ser una mujer preparada es algo muy valioso. Es una cuestión que ya está cambiando porque cada vez hay más hombres que tienen y valoran a la mujer; hay actividades compartidas. Las mujeres que tenemos carrera y hemos avanzado una posición como empresarias estamos limpiando el camino para quienes vienen atrás.

¿Cuáles son las oportunidades de trabajo?

Muchas porque en las carreras de ciencia, ingeniería y tecnología es donde se forma ese capital humano que las empresas del futuro estarán demandando. No es que las carreras tradicionales dejen de tener demanda, pero en el nicho de las tecnologías de información están las empresas ávidas de talento, de entusiasmo y ganas de aprender y creemos que ese genio comercial y creatividad de las nuevas generaciones es lo que puede cambiar el panorama. Es juntar la experiencia de cómo se hacen las cosas con las nuevas ideas.

¿Esto nos lleva a la economía del conocimiento?

Sí, porque las empresas están ávidas de personal talentoso, con las capacidades que se requieren. Si hay una carrera en donde se valora esto, es en las ingenierías. Exhorto a los jóvenes a que visualicen el futuro con entusiasmo, incluso, a que no se preparen para tener un buen trabajo, sino para generar empleos, crear negocios. Lean todo lo que puedan sobre la materia y cómo estas empresas se han desarrollado en otros países. Los ejemplos existen, los problemas también, por lo tanto vamos en función de resolver problemas con tecnología.

¿Cómo ves el futuro?

Es buena la pregunta porque para muchos jóvenes es el qué pasará mañana y no se dan cuenta de que el futuro es el hoy. Todos lo que hagamos en este momento servirá para construir o destruir.

¿Qué piensas de la maternidad a temprana edad?

Cuando está planeada es maravillosa, pero cuando se trata de jóvenes que truncan la carrera es lamentable. Y aún así, si fuera el caso deben seguir estudiando, pero ahora con más obligación porque tienen que sacar adelante a sus hijos. Muchas mujeres lo han logrado, así que no es imposible. Otras se han quedado en la casa y también es un trabajo muy difícil, incluso yo misma lo digo, prefiero estar en la calle que en la casa por lo complicado que resulta. Lo que debemos aprender es a disfrutar de cada etapa de nuestras vidas; si hoy es la de estudiar y preparase hay que hacerlo con entusiasmo. Si hoy nos toca planear cómo queremos nuestro estilo de vida, no hay tiempo para el mañana.

¿Cómo emprendedora cuantos fracasos has tenido?

Varios y lo importante es que aprendí de las experiencias para no repetirlas. En el campo de los negocios siempre debemos ser cautelosos, tomar decisiones después de haber analizado, nunca hacerlo de una manera impulsiva.