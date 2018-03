Yucatán, segundo lugar en trasplantes de órganos

Aun así, falta promover la cultura del altruismo en estos casos

Con tres objetivos fundamentales: aumentar la cultura de la donación de órganos; promover y vigilar que los procesos se hagan apegados a ley de salud y acelerar en calidad y cantidad los trasplantes en el estado, funciona desde hace 6 años el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). Bajo la dirección de Jorge Martínez Ulloa Torres, el CEETRY impulsó a que desde el primer trimestre del 2016, el Hospital General “Agustín O´Horan”, de Mérida, se colocara en el segundo lugar a nivel nacional, dentro de los centros hospitalarios con mayor actividad en procuración multiorgánica, (donación de varios órganos a la vez) compitiendo con prestigiadas instituciones como son el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la ciudad de México y el Centro Médico de Occidente en el estado de Jalisco. Consciente de la responsabilidad que implica la preservación de la vida y la salud de pacientes en espera, el cirujano experto en trasplantes se muestra hasta cierto punto orgulloso de los logros del CEETRY pero no satisfecho, al hablar en números del trabajo realizado.El director del CEETRY recordó que antes de la creación y puesta en operaciones de este centro, las donaciones en Yucatán eran aisladas y escasas, como ejemplo citó que en 1977 se realizan los primeros y únicos trasplantes de córnea en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y fue hasta el año 2011 que los trasplantes de córnea fueron retomados pero únicamente en hospitales privados. Estas tendencias en el trasplante de córnea se han revertido desde la creación del CEETRY ya que en el 2016 se realizaron 108 trasplantes y hoy solo la Secretaría de Salud es la única institución pública con programa activo En cuanto a las trasplantes multiorgánicos, del 2001 al 2010, solamente se realizaron 5, cifra que quedo rebasada con mucho en el periodo del 2011 a la fecha donde se han concretado 70 procuraciones de varios órganos a la vez y 74 en parada cardiaca.Por lo que hace al trasplante renal, el médico Jorge Martínez Ulloa Torres comparó que del 2002 al 2010 se realizaron únicamente 10 trasplantes de donador cadavérico, en comparación del 2011 a la fecha, se han realizado ciento diez trasplantes de donador cadavérico y el promedio de productividad se elevó de 18 a 50 trasplantes renales por año. En el 2016 se realizaron 58 trasplantes de riñón en Yucatán, de los cuales el 44 por ciento provinieron de donante cadavérico en comparación con la actividad nacional donde únicamente el 28 por ciento son de donante cadavérico. Es decir la media nacional indica que se realizan más donaciones de riñón de donante vivo, con las implicaciones, médicas, de salud, económico, social y laboral que esto conlleva, promedio nacional que se ha disminuido en Yucatán.Por todo lo que significa en cuanto al aspecto médico y en la calidad de vida que se le restituye al paciente receptor, para el doctor Jorge Martínez Ulloa Torres el trasplante hepático es que reviste mayor importancia, y en los antecedentes, recordó que el primer trasplante hepático de donante cadavérico en la península, se realizó en Abril del 2015 y actualmente van 7 casos realizados, uno de ellos, doble, es decir hígado y riñón. No obstante, no deja de llamar la atención el caso de una jovencita de 15 años que evitó ser amputada luego de un diagnóstico y tratamiento de cáncer en la tibia, con el implante de hueso sano, realizado con éxito. El director del Centro, dijo que estos son resultado de una cadena de colaboración entre dependencias y las diversas instituciones médicas de salud y hospitales establecidos en la entidad, pero sin duda dijo al mito derribado que no había cultura de la donación, lo que no existía era una estructura médica organizada para activar un proceso de donación que inicia desde el diagnóstico de la muerte cerebral en el donante y que incluye el tratamiento y la información con los familiares. Otros grandes mitos que se difunden son las falsas noticias sobre tráfico de órganos, lo cual no es posible que ocurra, para empezar no hay denuncias legales y es muy complicado el proceso de trasplantes, además de las cirugías es todo un proceso logístico y personas con tanta preparación como son los médicos cirujanos especializados en trasplantes, no se van a prestar para este tipo de actos, acotó.