Yucatán se mantiene entre los estados con menor índice delictivo

Yucatán se mantiene entres los estados con menor índice delictivo

La mayoría de los yucatecos manifiestan en redes sociales que Mérida y el estado cada día parece ser más peligroso, sin embargo las cifras mantienen a Yucatán como uno de los estados con índices delictivos más bajos.

Lo anterior lo dio a conocer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmando que Campeche y Yucatán se mantienen entre los cuatro estados con menores índices delictivos.

Los índices delictivos en Yucatán van a la alza.

A pesar de que Yucatán se mantiene como un estado con bajos índices delictivos, mantienen un aumento en delitos como homicidios, robos y lesiones, sin embargo se presentó una disminución en delitos sexuales, violencia familiar, feminicidios, fraudes.

Se cree que el aumento de los índices delictivos se debió al mal empleo de la estrategia de seguridad de la administración anterior.

Responsabilizan a la administración anterior por los altos índices delictivos en Yucatán.

Según las estadísticas, en Yucatán se dio un crecimiento del 25.1% en delitos de fuero común pasando de 49 mil 329 denuncias interpuestas a 64 mil 627 carpetas de investigación nuevas en tan sólo un año, por lo que se posiciona al estado en el número 29 de la tabla nacional.

Cabe mencionar que el reporte que presentó la Segob no incluye aquellos delitos que no fueron denunciados, así como aquellos delitos que no fueron resueltas a favor de las víctimas, es decir no se incluyeron aquellas denuncias que no presentaron elementos suficientes para presumir la comisión de un delito.

Las denuncias que no procedieron por falta de elementos no entran en el reporte.

Mérida sigue siendo segura

Según datos presentados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Mérida se sigue posicionando como la ciudad más segura del país, ya que sólo el 18.9% de los meridianos manifestaron sentirse inseguros en la ciudad.

