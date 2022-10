Yucatán por encima de la media nacional en cáncer de próstata

El cáncer de próstata es considerado por los especialistas un padecimiento que se presenta de manera silenciosa, sobre todo, en la edad adulta, tomando por sorpresa a miles de hombres que se dan cuenta de este esta enfermedad cuando la operación es la única salida.

Desde hace unos 30 años, el cáncer de próstata a afectado la vida de millones de hombres a nivel mundial y aunque la detección de este tipo de cáncer se da con más frecuencia en los hombres aparte del cáncer de piel los avances tecnológicos, muchos otros hombres han preferido ser negligentes con su salud y se dan cuenta hasta que presentan los síntomas cancerígenos.

En Yucatán la incidencia del cáncer de próstata es considerada alta, pues la Secretaría de Salud reporta 13 casos por cada cien mil hombres, índice que está por arriba de la media nacional que es de 11 por cada cien mil.

Los especialistas la consideran una glándula del tamaño de una nuez que se encuentra frente al recto y justo debajo de la vejiga. Un estudio de la Universidad Emory menciona que, aunque la próstata está compuesta por varios tipos de células, casi todos los cánceres de próstata se desarrollan en las células glandulares.

Este estudio también destaca que la edad, el historial familiar con el cáncer de próstata, la raza, la dieta y las infecciones con VPH/VEB son considerados los posibles riesgos para desarrollar el cáncer de próstata.

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), Juan Pablo Flores Tapia, explicó que a partir de los 40 años esta glándula empieza a crecer y en algunas ocasiones, obstruye la salida de la orina y causa síntomas.

"Algunas veces, no causa síntomas o no crece, pero se transforma en una enfermedad cáncer, que muchas veces no presenta síntomas", puntualizó.