Yucatán, polo de desarrollo del turismo

El nuevo Centro Internacional de Congresos y Convenciones posicionará a Yucatán como polo de desarrollo en el sureste para el turismo de reuniones, al enlazar la oferta con la demanda a través de eventos de contacto directo, para encontrar una innovadora manera de hacer negocio con su mercado objetivo, reveló el empresario Gustavo Novelo Luján, quien asumirá este mes la presidencia nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones ( Amprofec).

¿Es lo mismo una expo, que un congreso o una convención?

No, cada uno tiene sus propias características, pero para efectos de la entrevista definamos el concepto como turismo de reuniones porque tiene como objetivo reunir a varias personas para determinados fines, ya sea de negocio o de carácter académico, cultural e incluso político.

¿Qué tanto afectó la llegada del internet en el segmento de congresos?

Con la llegada del internet se pronosticó la muerte del sistema de mercadotecnia consistente en reuniones, donde confluye la oferta y demanda en un mismo sitio, hablamos de las ferias y exposiciones.

Nada más alejado de la realidad que ese pronóstico, es innegable que la tecnología ha modificado nuestros hábitos de consumo y de comportamiento, ha sustituido mano de obra de operadores en las fábricas con la automatización de éstas, pero difícilmente sustituirá el contacto humano a la hora de hacer negocios. Mirar a los ojos al oferente para ratificar la veracidad de las bondades del producto ofrecido, eso no va a cambiar porque es la esencia del ser humano-

¿Tiene prioridad que el contacto inicial sea en línea, a través de las redes o por internet?

Hoy en día las comunidades de consumo se están comunicando on line, pero se siguen reuniendo off line, para hacer negocios en estos foros especializados. Una prueba de esto en Yucatán es el constante crecimiento de las Expos y no solo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, sino de igual forma en el interior del estado. Ahora con el nuevo centro, ya hay contratados más de cinco congresos y eso es muy importante.

¿Se dice que los congresos benefician únicamente a los grandes proveedores, a las líneas aéreas, los hoteles y a los ciudadanos de qué manera les sirve?

Un congreso genera una cadena de valor en la proveeduría. Los participantes tienen un gasto promedio más elevado que el visitante que viene por turismo de placer.

La derrama aproximada que genera el convencionista es de 10 mil pesos diarios y eso hace que el sector comercio, servicios y lógicamente el de turismo reciban una parte de ese dinero. Todos somos beneficiados y si se trata de un negocio, también. Eso es lo que llamamos cadena de valor.

¿Cómo se inician las expos en Mérida?

En octubre de 1996, en el recién estrenado hotel Fiesta Americana, se lleva a cabo la 1a edición de la Feria de la Publicidad, evento organizado por la firma hoy denominada Expodesarrollos, y este sería el banderazo de inicio de la empresa pionera de las Expos en Yucatán hoy consolidada en el estado. Aún no existía el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, pues este se inauguró hasta 1997, y en sus inicios fue considerado por muchos como un “elefante blanco”, pues en esas fechas eran muy pocos los organizadores de Ferias y Exposiciones en el estado, y definitivamente no se ocupaban el número de fechas suficientes, necesarias para que fuera rentable el recinto ferial; historia muy diferente al día de hoy, pues es prácticamente imposible encontrar una fecha disponible para organizar un evento en ese recinto con más de 60 Expos realizadas cada año y un alto número de Congresos y Convenciones, a menos que separes tu fecha con 2 años de anticipación.

¿Cualquier empresa puede organizar un congreso?

En teoría sí, pero es un segmento especializado. Hoy debes tener la certificación internacional CEM (Certified Exhibition Management) avalado por la IAEE International Asociation of Exhibition and Events, y la certificación Coexpo 2017 (Certificado en Organización de Exposiciones) por la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones Congresos y Convenciones Amprofec.

¿Cuáles son las herramientas de los organizadores de expos y convenciones?

Para lograr el objetivo de poner al alcance de las empresas a clientes con alto potencial de negocio, están los lanzamientos de productos o servicios corporativos e inmobiliarios, organización y operación de Congresos de Especialistas, eventos de networking en donde se logran negocios importantes a través de un sistema de un solo día con citas rápidas de negocio, ejemplo de esto es el Canaco Business Club de la Canaco, Directorios especializados con entrega personalizada al target deseado, Convenciones empresariales y por supuesto Exposiciones Business to Consumer, como ejemplo de estas últimas están Expo Boda VIP y Expo Nene el gran mundo del pequeño.

¿Cuál ha sido tu aportación al segmento de congresos?

El desarrollo de una proveeduría especializada, a costos accesibles, con una calidad, puntualidad y servicio inmejorables, para otros organizadores de expos ya sea en Yucatán o en el país, también para el diseño de los planos milimétricos a escala de su exposición, el tirado de su red eléctrica, o el montaje de stands institucional en el sistema alemán Octanorm o para aquellos expositores de cualquier Expo que desean realizar un diseño o decoración de su stand para presentar de manera profesional, eficiente y bien iluminados, sus productos o servicios ante los ojos de los clientes potenciales que asistirán al evento, es así como nace la empresa Octadiseños.

¿Con la inauguración del centro de convenciones cuáles son las nuevas oportunidades?

Es sin duda nuestro pase de entrada como destino a las grandes ligas, puesto que trajo consigo no solo la construcción inmediata a la firma del proyecto de 27 hoteles más, sino el desarrollo de toda la cadena de valor que hoy se prepara para atender a la comunidad internacional de Congresos y Convenciones, pues no existía en Yucatán la capacidad instalada para atraer grandes congresos nacionales e internacionales, por el número de cuartos de hotel con el que contábamos, así como la alta ocupación del recinto existente, hoy esas limitantes quedaran atrás.

¿Cuántas empresas dedicadas a la organización de congresos existen?

A nivel nacional debe haber más de 600. Tengo 17 años en la Asociación Nacional especializada en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec), de la cual soy Vicepresidente Nacional de Regiones. Amprofec es una de las 11 Asociaciones en el país directamente relacionada con la Industria de Reuniones, en sus estatutos se define como promotora del crecimiento de esta industria, y la parte que me corresponde en los últimos años al frente de esta Vicepresidencia ha sido la de crear un modelo de asociación enfocada al retorno de la inversión del socio, donde acuñamos el slogan y hash tag #sumandobeneficios y que su finalidad era el fortalecimiento de la asociación a través del incremento de su membresía en todo el país, el modelo piloto se diseñó e implemento en Yucatán, teniendo como resultado un incremento del 700% en la base de afiliados en 2 años, por lo que el Consejo Nacional Directivo (Conadi) a través de su Presidente, me pidió replicar el modelo de las 31 entidades federativas restantes en el país, labor que nos va a tomar varios años realizar, pero en la que estamos por buen camino y entregando excelentes resultados de crecimiento.”

¿Cuáles son las expectativas de la industria de reuniones para Yucatán?

“La profesionalización con estándares internacionales de calidad en nuestra proveeduría y servicios de la cadena de valor local a través de certificaciones nacionales e internacionales es un buen primer paso, a pesar de que conocedores de la industria en el país califican a Yucatán como uno de los estados con los Dmc´s más eficientes, sin embargo con los atributos con los que cuenta el destino, es de esperarse que otros Pco’s o meeting planners quieran operar los eventos que vengan a Yucatán desde sus destinos de manera directa o traigan a sus propios proveedores como sucede en muchos casos en las Bodas Destino, por lo que debemos de unirnos para el aprovechamiento integral de las oportunidades venideras.”