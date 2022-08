Yucatán necesita autoridades que sepan lo que pasa a su alrededor

Mérida y todo el estado de Yucatán requiere de autoridades que sepan qué es lo que pasa a su alrededor, por lo que es inadmisible que desconozcan las problemáticas que causan manifestaciones de la sociedad civil, como la desaparición del adolescente veracruzano Óscar Gabriel González Fernández, opinó la regidora del Ayuntamiento de Mérida, Ana Gabriela Aguilar Ruiz.

En entrevista con La Verdad Noticias, señaló que a pesar de no ser competencia del municipio, el extravío de un menor que se encontraba en una casa hogar de Yucatán, debería ser del conocimiento del alcalde de la ciudad en donde su madre, Margarita Fernández Juárez, instaló un campamento a una cuadra de la sede de la administración municipal.

La regidora indicó que al señalar su desconocimiento del caso, durante su informe de actividades celebrado el pasado lunes, Renán Barrera expuso una falta de interés hacia los temas públicos, pues para ese día ya habían pasado 70 días de la desaparición de Óscar Gabriel.

“Independientemente que dentro de las responsabilidades constitucionales y dentro de las responsabilidades legales, no le corresponde de manera directa porque era responsabilidad de la Prodennay y de la Fiscalía, muchas veces lo que la ciudadanía quiere es saber que está siendo escuchada y sobre todo atendida”, explicó Aguilar Ruiz.

Añadió que si tanto las autoridades estatales como municipales, hubieran atendido las peticiones de la madre de Óscar Gabriel, para que le proporcionen avances sobre la investigación para dar con el menor de edad, la mujer no habría recurrido a manifestarse durante el acto público del alcalde.

“Si en frente de tu casa hay algo que no es común, sobre todo si tienes una madre que está sufriendo angustiada por su hijo, no puedes decir que no lo sabías, no digas que lo desconocías”, criticó.

En cuanto a las autoridades estatales encargadas en la búsqueda del menor desaparecido desde el 12 de junio, la regidora indicó que Óscar Gabriel se está burlando de los agentes investigadores y de la angustia de su madre, al publicar videos en donde asegura estar bien, sin que hasta el momento logren ubicar su paradero.

“Tendríamos que revisar cuál es la efectividad de la policía cibernética en el estado, se supone que es un menor y si puede allegarse de la tecnología suficiente para que no se le detecte desde qué máquina o desde qué clave de máquina, está enviando la información ¿qué sucedería para otros temas que debe atender la policía cibernética?”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó que la Fiscalía tendría que llevar a cabo una revisión sobre las herramientas con las que cuenta esta unidad de inteligencia, para identificar la procedencia de publicaciones, como los dos últimos videos publicados por Óscar Gabriel en el canal de Youtube “Baie Noma” o muchos otros delitos que se cometen a través de la red.

“Tendremos nosotros cada día que dedicarnos más a los temas tecnológicos y cibernéticos, tenemos que encauzar mucho, hablo de presupuesto, hablo de capacitación, preguntarnos qué es lo que tenemos ¿cuál es esa policía cibernética?”, abundó.

Difusión, búsqueda y prevención

Campamento por Óscar Gabriel

Por su parte, el diputado local Crescencio Gutiérrez Conzález, señaló que desde el Congreso del Estado es necesario impulsar proyectos de ley que se enfoquen en crear campañas de difusión contra la violencia intrafamiliar, mejorar los mecanismos de localización de personas desaparecidas y la prevención de problemas emocionales desde el entorno educativo.

“En el congreso del estado nos compete a nosotros establecer los mecanismos y las leyes para intentar prevenir cualquier tipo de violencia hacia los jóvenes, cualquier tipo de desaparición, son temas que hemos estado abordando desde el punto de vista integral, donde se busca salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos del estado de Yucatán”, aseguró el legislador de Nueva Alianza, quien dijo conocer del caso gracias a los medios de comunicación.

Mencionó que los problemas psicológicos que enfrentan actualmente muchos adolescentes son derivados del encierro provocado por la pandemia de Covid-19, lo cual ha disparado el número de alertas ámber y casos de suicidio.

“Como sociedad, cada quien dentro de su ámbito de competencia, debe tomar cartas en el asunto, para poder salvaguardar la integridad de los menores de edad, de las personas adultas y adultos mayores”, acotó.

¿Dónde está Óscar Gabriel?

Ficha de búsqueda por Óscar Gabriel

Óscar Gabriel González Fernández desapareció desde el pasado 12 de junio de 2022, luego de que permaneciera resguardado en la casa hogar “Moisés”, ubicada en la carretera Mérida-Valladolid, por una supuesta denuncia de violencia intrafamiliar.

El adolescente supuestamente huyó del centro asistencial durante la madrugada y desde aquel día, ni los responsables del albergue, ni las autoridades de Yucatán, ni su propia familia, han logrado dar con su ubicación.

Óscar Gabriel ha publicado dos videos en una cuenta de Youtube, mismos que ha usado para asegurar que se encuentra “bien” de salud y escudar a la familia de su novia virtual, en relación a su supuesto escape.

A pesar del evidente uso de la tecnología durante su autoexilio, los investigadores estatales no han podido cumplir el objetivo de presentarlo con vida ante la Fiscalía, que giró una alerta ámber por el menor desde el 20 de julio.

