Yucatán garantiza abasto de gasolina en el sureste del país

La empresa kiewit construye la terminal de fluidos de progreso con inversión extranjera; almacenará 486 mil barriles de hidrocarburos

La Terminal de Fluidos de Progreso garantizará el abasto y suministro de diésel, gasolina y turbosina en el sur sureste del país, ya que tendrá capacidad para almacenar el equivalente a 486 mil barriles; la obra se encuentra en un 70 por ciento de avance y estará concluida en el primer trimestre de 2018. Durante un recorrido por la zona que comprende 2,500 metros cuadrados, ubicada en el puerto de altura, el director general Dean Brister, en compañía de los gerentes Bryan Simpson y César Rendón Díaz presentaron las medidas de seguridad que se adoptan durante los trabajos por el alto riesgo que representan las actividades diarias. La plantilla es de 600 trabajadores, de los cuales el 40 por ciento es yucateco. El personal técnico es altamente especializado y muchos de los ingenieros son de Campeche, en donde han trabajado en pozos petroleros y plataformas. Durante la visita se realizó una demostración de las medidas de seguridad que se practican en tres categorías: caída de objetos; protección de caídas de personal y excavaciones para enseñar a los trabajadores los riegos en este tipo de construcción para que aprendan a adoptar las reglas de seguridad.Hay 600 trabajadores en dos turnos. Es personal altamente calificado, pero también tenemos aprendices ya que por ética de la compañía se da trabajo a la gente de la localidad en donde se realice cualquier obra. Por ejemplo, si en Yucatán no hay personal calificado, entonces se contrata de otros estados de la República. En este momento el 45 por ciento de los empleados son locales.El terreno es de 2,500 metros cuadrados, en donde se está haciendo la construcción.Lo desconozco porque no está en mi alcance de categoría y con base en la ética de la compañía no lo podemos decir, ya que esos datos los maneja nuestro cliente. Nosotros somos la empresa constructora, pero no la operadora.Alrededor de los tanques se está armando un dique, si por algún problema lo cinco tanques se llegaran a vaciar, el líquido quedarái dentro del dique y no habría contaminación al mar.La capacidad es de 486 mil barriles que serán transportados hasta el puerto por buques y de aquí serán distribuidos a otros estados, por eso una obra muy relevante, la primera y única en su modalidad en la Península.No, es una inversión de iniciativa privada. Con quien tenemos trato es el sindicato de la Croc, que preside Pedro Oxté Conrado, quien nos ha dado todas las facilidades con las autoridades.A más tardar en tres meses más. Somos una empresa americana, pero la constructora es empresa mexicana. Tenemos oficinas en la ciudad de México y Querétaro.Muy relevante para la península y el país, ya que las inversiones a partir de la reforma energética están permitiendo la llegada de nuevas inversiones.Empezamos en julio; estará lista en el primer trimestre de 2018.