Yucatán, estado con sueldos muy bajos

Ofertas de trabajo para todas las edades y géneros no faltan en Yucatán, el problema es que los sueldos mensuales no pasan de los 7 u 8 mil pesos máximo, las empresas no ofrecen más, esto sin importar la preparación del empleado, causando que muchas veces las personas se desesperen y decidan partir a probar suerte en otros lados del país o el extranjero, por la falta de oportunidades en su lugar natal, esto basado en un sondeo en la recién feria del empleo realizada en centro de convenciones siglo XXI.

Otro dato importante es que muchas veces las empresas solo ilusionan a los empleados, principalmente a los jóvenes, pues se pudo ver que personas que acudieron en busca de un trabajo han participado en ferias anteriores y, aunque cubran los requisitos, siempre la respuesta es la misma: “Nosotros te llamamos”, cosa que jamás sucede.

Muchas vacantes, pocos contratos, pésimos sueldos en la feria del empleo, dicen asistentes.

En esta edición de la feria se pudo detectar los “ganchos” que se ofrecen para que la gente asista a la feria, pues según a los que mejor les puede ir, es a los buscadores que cuentan con una licenciatura, los cuales pueden aspirar a un sueldo de hasta 24 mil pesos, solo que realmente es para llamar la atención pues profesionistas comentaron que ninguno de los empleadores, ofrece dicho sueldo realmente, ya que el sueldo más elevado que ofrecen es de 8 mil al mes, lo que coloca a Yucatán en uno de los estados donde peor pagan, con sueldos muy bajos, por lo que es pura mercadotecnia lo que dicen para tener asistencias y poder dar un buen resultado en número solamente, no de resultados con gente contratada, según opinan los jóvenes entrevistados.

Los buscadores de empleo también mencionaron que existe discriminación; “En varias de las ofertantes de plazas me dijeron que sólo estaban solicitando mujeres en el área administrativa y no había ninguna plaza para hombres, por lo que creo que están discriminando, pues un puesto lo puede ocupar cualquier sexo” menciono Alejandro Velázquez Ramírez, Licenciado en Administración de Empresas.

Adriana Chavira González, Licenciada en Comunicación, comento que lleva cuatro años desempleada y que siempre acude a estas ferias con los mismos resultados, “te llamamos luego”, por lo que considera que esta feria es un fiasco, porque todo lo pintan muy bonito y no sirve de nada, además comento que jamás ha podido ejercer realmente su profesión por falta de oportunidad y pésimos sueldos, ya que “ser comunicólogo en el estado es de los peores pagados y muy demandante de tiempo” dijo que hace cuatro años que se encuentra desempleada y que anteriormente ha acudido a este tipo de ferias, pero que de igual forma sólo quedaron en un “ahí te avisamos”.

Nota previa a la realización de la Feria de Empleo para Jóvenes se mencionó que los sueldos para profesionistas son de entre 5 mil a 24 mil pesos; para técnicos, de 6 mil a 9 mil pesos, y para operativos de 4 mil a 15 mil pesos, pero la realidad que se ha experimentado al asistir y solicitar cualquiera de los empleos, la realidad es totalmente opuesta, lo que desepcionó a los asistentes.