Yucatán, estado con diversas opciones para el turismo Jesús Cámara El turismo que visitó la península de Yucatán durante los primeros días del 2023 se fueron decepcionados de no haber podido conocer la zona arqueológica de Chichén Itzá, pero en la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo (Aaprotuy), los esfuerzos estuvieron enfocados en darle a los visitantes las mejores opciones para disfrutar de los cientos de destinos con los que cuenta la entidad, comentó su presidente, David Escalante Lombard. ¿Cómo les afectó el bloqueo en Chichén Itzá? Lo peor que puede pasar con estos bloqueos es que desgraciadamente generan una imagen de inseguridad, aunque no se trate de un tema violento, ver a personas bloqueando una carretera siempre va a provocar miedo en los turistas que muchas veces no conocen el motivo de trasfondo en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo les fue en estos 10 días de bloqueo? Hubo muchos cambios en itinerarios, al final a nosotros como agencias lo que nos toca es dar alternativas para los visitantes, llevar a la gente a otros de los muchos atractivos con los que cuenta Yucatán, nos toca decirles que es una lástima que no se puede ahí, pero hay mucho más qué conocer. ¿Cuáles son las opciones para los visitantes? Si hablamos en el tema de zonas arqueológicas, son impresionantes Ek Balam, Mayapán, Uxmal, Dzibilchaltún y si nos vamos a los que no son arqueológicos, hay muchísimos lugares en Yucatán, tiene playas, pueblos mágicos, haciendas, reservas naturales y cenotes. ¿Hubo molestia? Más que molestia fue un tema de decepción, es como si cualquiera de nosotros fuera a visitar un lugar y quiere conocer su principal atractivo turístico y se encuentre cerrado, hay hasta frustración, pero al final de cuentas es ver la forma de levantar rápido los bloqueos y mientras eso pasa dar a los visitantes la opción de conocer otras cosas. ¿Llamó a levantar el bloqueo? Nosotros siempre vamos a estar a favor de que se privilegie el diálogo, eso es indispensable, al final como cualquier diálogo habrá cosas en las que estén de acuerdo y otras en las que no, pero hay que buscar el bien común porque al final este tipo de acciones generan perjuicios para todos. ¿Qué viene para este año en Aaprotuy? Siempre trabajando, siempre hay oportunidades de mejora, seguiremos trabajando porque esperamos que el 2023 sea mejor que el 2022, un año en el que tuvimos muy buenos resultados en materia de turismo. ¿Qué expectativas hay? Yo creo que el hecho que se concreten inversiones como las que nos anunciaron, la remodelación en Celestún, el tema del puerto de altura que va un poquito más a futuro, pero también que sigan llegando importantes eventos, que Yucatán siga siendo uno de los destinos favoritos.