Yucatán es el estado con mayor disminución de movilidad en el país

Yucatán va por buen camino en el combate contra el coronavirus, ya que es el estado con mayor disminución de movilidad en el país, lo que ayuda a romper la cadena de contagios por Covid-19.

De acuerdo a las autoridades federales, una de las principales herramientas contra el coronavirus, es la disminución de la movilidad comunitaria o más bien evitar las reuniones, el contacto físico y la interacción social; misma que ha venido realizando Yucatán con éxito.

Yucatán a conseguido disminuir la movilidad un 66%.

En el último informe presentado por el Gobierno Federal, Yucatán ha logrado disminuir su movilidad en un 66%, lo que lo coloca entre los primeros estados de la república que ha logrado reducir la propagación del virus.

Tras Yucatán se encuentra Quintana Roo con un 64%, seguido de Jalisco con un 62%, así como Nayarit con un 61%.

Cabe mencionar que desde que comenzó la contingencia por el coronavirus, en Yucatán, el Gobierno ha ido endureciendo sus medidas para mantener la sana distancia.

Dichas medidas han favorecido la implementación de sanciones económicas a quienes no las cumplan, así como la clausura de varias empresas que no respondieron al llamado del Gobierno a mantener cerrados dichos establecimientos que no resulten ser esenciales.

Municipios de Yucatán han implementado retenes y toques de queda.

Movilidad en municipios de Yucatán

Como bien hemos venido anunciando, los municipios del estado, son los que mayor empeño han puesto en acatar estas disposiciones ante el miedo de una propagación del virus, ya que desde la primera y segunda fase, algunos municipios del estado aplicaron medidas extremas en la movilidad como aplicar un toque de queda.

