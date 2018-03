Yucatán, destino cultural del Caribe

Solidaridad ante las regiones afectadas por huracanes; industria de cruceros motor de la economía

“Una Conferencia en la que concertaremos fuertes y durade­ros lazos comerciales, en la que encontraremos ofertas, paque­tes, guías, nuevos destinos y más conectividad, y cada negocio que se cierre, cada acuerdo que se al­cance contribuirá a impulsar el turismo en toda nuestra región”, añadió acompañado de Adam Goldstein, presidente de la Royal Caribbean Cruises y chairman de la FCCA.

Yucatán es un mo­saico representativo del bagaje tradicio­nal e histórico que caracteriza a todo México y esto demuestra que es el destino cultural del Caribe con una gran puerta de entrada ma­rítima en el simbólico puerto de Progreso, destacó el Gobernador Rolando Zapata Bello al partici­par en la ceremonia inaugural de la 24 Conferencia Anual de Cru­ceros y Exposición de la Asocia­ción de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés). El mandatario acompañó al ti­tular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, quien inauguró dicho evento en el que se refrendó la solidaridad para levantar la in­fraestructura de los pueblos ca­ribeños afectados por el paso de huracanes y aprovechar este reto para transformar la industria en la materia. Con la asistencia de Miche­lle Paige, presidenta de la FCCA, Zapata Bello aseveró que Yucatán para el Caribe es un mosaico de experiencias, donde los visitan­tes pueden disfrutar el rosa de los flamencos, el azul profundo de los cenotes, las piedras cali­zas de zonas arqueológicas como Chichén Itzá, el verde de la selva maya, los pueblos coloniales, la gastronomía que es patrimonio de la humanidad, y la música que atrapa y enamora. Ante sus homólogos de Baja California Sur y Quintana Roo, Carlos Mendoza Davis y Carlos Joaquín González, respectiva­mente, el titular del Poder Ejecu­tivo agradeció la confianza de la Asociación para organizar la Con­ferencia en la entidad y la partici­pación de todos los socios de na­vieras, ya que ello demuestra que esta tierra del sureste mexicano toma cada vez mayor relevancia en el plano de cruceros y va por el rumbo correcto.En su turno, el funcionario federal aseguró que México actual­mente está abierto al negocio y que ve al sector como un medio para desarrollar a las comunida­des con calidad y equilibrio. Al pedir a los participantes no perder la oportunidad de cono­cer todos los atractivos natura­les, prehispánicos y coloniales de Yucatán, resaltó que estrate­gias como la marca Mundo Maya, que incluye a estados mexicanos y cinco países de América Cen­tral, se puede trabajar en unidad para ofrecer a la región del Cari­be como un multidestino, por lo que animó a todos pensar a fu­turo y proyectar las fuerzas que se tienen. En compañía de Orlando As­hford, presidente de Holland America Line, Adam Goldstein comentó que a lo largo de 50 años, la industria del Caribe ha crecido con barcos de mayores caracterís­ticas y cautivando a gente de todo el mundo para disfrutar las belle­zas de la zona, por lo que convocó a superar los retos y reconstruir los sitios afectados por el paso de huracanes. Posteriormente, las autorida­des presenciaron la mesa redonda sobre el sector de cruceros, en la que intervinieron presidentes de navieras de la región, para luego dar apertura a la feria comercial de la Conferencia, en la que se ofre­cen servicios, así como oportuni­dades de inversión y de infraes­tructura. Más tarde, el titular del Poder Ejecutivo y el funcionario fede­ral, junto con los mandatarios de Quintana Roo y Baja California Sur, así como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inau­guraron la Feria Comercial de la edición 24 de la FCCA.Por otra parte, expositores y representantes de diversas navieras señalaron la importancia del evento que pone a Yucatán en los ojos del mundo, debido al crecimiento económico que está registrando con la llegada de empresas de carácter mundial, así como obras de infraestructura en el puerto de altura de Progreso, en donde se proyecta el dragado para permitir la llegada de barcos de mayor calado. Algunos representantes de las islas del Caribe, señalaron que la industria del sector cruceros es el motor económico más importante de la región, por lo que apuestan a ésta para su recuperación a corto o mediano plazo, luego de haber sufrido el ataque de algunos huracanes. Sabemos que la industria es benévola porque lleva a miles de turistas a las islas y sitios de interés como es el caso de Yucatán, que no solo oferta el segmento de sol y playa, sino también su gran riqueza cultural, en la que se conjugan sus bellezas naturales con las zonas arqueológicas, sus cenotes, cavernas y la belleza de las ex haciendas henequeneras, refirió el presidente del Consejo Empresarial Turístico. Jorge Escalante Bolio