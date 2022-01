Yucatán debe ser prudente y extremar precauciones por Omicron

En Yucatán hay que ser prudentes y extremar precauciones por Omicron

En entrevista con La Verdad Noticias, la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, dijo que ante la posibilidad de una cuarta ola de contagios de Covid-19, los yucatecos deben extremar sus precauciones, como se hizo al inicio de la pandemia en 2020.

¿Cómo es la variante ómicron?

El ómicron es una variante más del Covid-19, es decir, sigue siendo la misma enfermedad y los síntomas siguen siendo similares, solo que ésta tiene más de 30 mutaciones que la hacen altamente contagiosa, lo que significa que durante los próximos días deben aumentar considerablemente los casos.

¿Yucatán está listo para enfrentar la nueva variante?

Lamentablemente con la apertura de todos los comercios y rubros laborales, los yucatecos están comenzando a bajar la guardia ante esta enfermedad, pero por el contrario, debemos de cuidarnos más en estas fechas, sobre todo porque sabemos que ya está presente la variante de este virus.

Experta señala que Omicron es más contagiosa, así que hay que extremar medidas de prevención

¿Corre riesgo nuestra capacidad hospitalaria?

Afortunadamente con las vacunas el número de hospitalizados y de defunciones ha disminuido, no así los contagios, pero cada vez son más leves, sus síntomas no presentan complicaciones y eso ayuda a que el semáforo de Yucatán continúe en verde, ya que no hay una saturación en cuanto a las camas de los hospitales.

¿La vacuna es lo más importante?

La vacuna es la principal defensa contra el Coronavirus, por eso desde hace un año los médicos de hospitales públicos comenzaron a vacunarse, después a la población adulta mayor y posteriormente a nosotros, los médicos particulares. Aún faltan 200 mil personas en Yucatán por vacunarse y son ellos los que podrían poner en riesgo la reapertura, porque su contagio podría ser grave.

¿Debemos reducir nuestra movilidad?

Lo recomendable sería dejar de salir a la calle sin discreción, debemos evitar la movilidad innecesaria, volver a las prácticas del 2020 donde todos extremaban el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y el lavado correcto de manos. Yo entiendo que psicológicamente ya nos fastidiamos de estar encerrados, pero también tenemos que pensar que de repente, en ese paseito podemos adquirir una enfermedad terrible que hasta es mortal.

