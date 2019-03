Yucatán debe impulsar su Zona Económica Especial

El gobierno federal ha dado muestras de poco interés en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), por lo que el gobierno de Yucatán debería llevar a cabo su proyecto, a fin de aprovechar el interés que ha despertado en más de 20 empresas el plan de desarrollo tecnológico que se ha venido planteando.

Durante su visita a la ciudad de Mérida, el vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra, José Antonio Centeno Reyes, señaló que de esa manera Yucatán podría convertirse en ejemplo a seguir, si el gobierno federal decidiera cancelar el proyecto de las ZEE.

Zona Económica Especial de Yucatán

¿Qué son las Zonas Económicas Especiales?

Las ZEE son un área delimitada geográficamente para detonar la productividad a nivel regional a través de incentivos fiscales y laborales, además de contar con un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel y programas de apoyo.

¿Por qué es importante la ZEE de Progreso?

Porque permitiría diversificar mercados y aprovechar las oportunidades de conectar el desarrollo de las vocaciones y ventajas productivas en el Sur y Sureste con sectores de alto dinamismo en otras regiones del país.

¿Cree que el gobierno federal cancele el proyecto de las Zonas Económicas Especiales?

Sería muy aventurado un pronunciamiento en ese sentido, pero ante la incertidumbre que ha generado en algunos casos, los gobiernos estatales deberían tomar cartas en el asunto.

¿Cómo impactaría al sector industrial la desaparición de las ZEE?

El impulso a la actividad industrial requiere de estrategia, no se pueden aplicar las mismas medidas en todo el territorio nacional. Las ZEE estaban diseñadas pensando en satisfacer una necesidad específica de la región, había que motivar para recuperar el avance que se ha perdido, impulsar y devolver a la región lo que se le ha quitado. Justo las ZEE son las que más recursos naturales han dado a este país y era la oportunidad histórica de devolverle algo a estas regiones. Si finalmente se cancela el proyecto como lo conocíamos sería un grave error porque tenía un fin de beneficio social.

¿Las ZEE es un tache en las políticas públicas de AMLO?

Como Canacintra nacional considero que falta profundizar en los programas, que se revisen y con base en un análisis tomar decisiones. No se puede descartar ningún programa por haber nacido en otra administración.

¿Si se cancelaran las ZEE cuál sería el paso a seguir como gobierno del estado?

No es momento de bajar los brazos: sociedad, industria y el propio gobierno del Estado deben seguir impulsando su proyecto. Oficialmente no se ha anunciado nada, así que no debemos rendirnos, hay que presentar argumentos sobre los beneficios de lo que se había programado. Si el gobierno federal retira el apoyo, el gobierno estatal debe reformular su estrategia.

¿El sur sureste era uno de los más beneficiados esto pone en condiciones adversas a la región?

No, porque tenemos el proyecto del Tren Maya, en cuanto a las ZEE se perdería la oportunidad histórica de instrumentar un programa nacional en donde se impulsaba una estrategia que beneficiaba a todo el país. Si la región tiene vocación industrial se genera una derrama mucho mayor y el beneficio es en la conectividad, ante el impulso industrial el tema energético es determinante porque no pude haber desarrollo industrial sin esos dos temas fundamentales.

¿Son malos indicios la desaparición de Proméxico y del Inadem?

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) cumplía una función importante, al igual que Proméxico, por lo tanto los industriales debemos pensar qué tenemos qué hacer para fortalecer la economía y seguir creciendo.

¿Cómo podría colocarse Yucatán a la vanguardia?

Yucatán tiene algo que muchas entidades del país carecen: seguridad y paz social. Existe un pacto social tácito entre la población y su gobierno; es el mejor lugar para vivir y ése es su éxito, porque mientras una empresa tiene menos trabas burocráticas puede ser más productiva y cuando un empresario tiene certeza, garantías y transparencia gubernamental, tiene mayores incentivos. El desarrollo tecnológico es una condición necesaria para la reindustrialización de México y en ese sentido, la ZEE de Progreso, con la construcción de un Centro de Inteligencia Artificial, es donde apuntala este proyecto que puede ser visto como punta de lanza a nivel nacional, por eso la recomendación de no bajar los brazos, independientemente de la política que marque el Presidente.