Yucatán crece rápidamente

Meade, precandidato priista a la Presidencia de la República, destaca las fortalezas del Estado

El periodista José Luis Preciado entrevistó al aspirante priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, con quien platicó de distintos tópicos y la situación de Yucatán ante los ojos del centro.Me da mucho gusto saludarlos hoy, ya viernes en la tarde allá en Mérida, con mucho aprecio y con mucha gratitud.Mira, con mucha emoción y con mucha esperanza; emoción frente a la posibilidad, frente a la forma como se ha ido construyendo, unidad y entusiasmo alrededor de esta alternativa, y con mucha esperanza en que vamos a poder hacer las cosas muy bien, de construir un espacio de encuentro y de confianza, y de construir un puente que nos lleve a convertir a México en una potencia.Mira, es un tema que tenemos que ir desarrollando pero yo tengo idea que el principio es, primero, identificar en dónde hoy los mexicanos ven la esperanza y certeza en sus instituciones, y luego, ver en dónde las instituciones nos han ido quedando a deber y ahí tenemos que concentrar el trabajo. Hay algunas donde los retos son claros; claramente hay un reto y un problema en materia de seguridad que tenemos que resolver, retos en materia de corrupción y de impunidad, retos que nos obligan a consolidar la economía familiar en diferentes dimensiones: que haya certeza alrededor de la mesa familiar, que los esfuerzos que a diario hacen los mexicanos les rindan mejores frutos. Hay brechas todavía en la participación de las mujeres y las niñas para que, a plenitud, puedan aportar su gran potencial a favor del país pero, sobre todo, para que estén ciertas de que su seguridad, su integridad y sus derechos van a ser protegidos. Yo creo que esos elementos nos permiten identificar cuál es la agenda, cuál es la propuesta y el objetivo, en su oportunidad, de esta contienda, debiera ser contrastar estas propuestas para que tengamos, al final de proceso, un México más unido, con más esperanza, reconciliado y con una idea clara de qué es lo que debe hacer para continuar este camino hacia adelante.Yo creo que eso es bien importante. Me parece que en ese sentido la posibilidad de que un partido, como un primer esfuerzo de confianza, pierda la distancia entre la sociedad y el partido para que junto con la sociedad construya. Es un buen paso, es una buena semilla en el esfuerzo de construir confianza. Yo creo que debemos volver a dignificar el servicio público, que tenemos que volver a construir confianza alrededor de nuestras instituciones y lo que juntos estamos tratando de hacer. Y que si el resultado de esta contienda es un equipo más unido, un México con más identidad, un México reconciliado que se presente así, con unidad, frente al mundo y frente a nosotros mismos, vamos a lograr bases mucho más certeras.Mira, Yucatán es muy importante por mucha razones. Es muy importante no sólo por cómo ha venido creciendo, por las alternativas que le ofrece el puerto, por la importancia que tiene en el sector agroindustrial, lo es por el calor de su gente, por lo que se respira en Yucatán. Incluso en términos de seguridad y lo es por lo mucho que en Yucatán se puede construir para que siga dando pasos en ánimo de preservar la seguridad y de mejorar las alternativas que ofrece a las familias yucatecas.Es un gran esfuerzo de una economía que tiene cada vez mayores alternativas en donde se ve cómo vamos caminando en superar muchos retos, pero también en la necesidad de mejorar los espacios estructurales que tiene que tener Yucatán para ser más competitivo, que van desde la Zona Económica Especial hasta consolidar algunos elementos que tienen que ver con la infraestructura energética. Si nosotros logramos en Yucatán una matriz energética más variada, un puerto que se consolide como una alternativa logística, que se siga reconociendo su potencial turístico, que siga creciendo en términos de su agroindustria, pues Yucatán va a seguir preservando estos primeros lugares, esos espacios de mayor competitividad, de mayor generación de empleos y de combate a la pobreza. Porque sigue siendo cierto que es un tema muy relevante, que los esfuerzos que se han venido haciendo también se han visto reflejados en ese sector, pero también se pone de relieve que tenemos que seguir caminando.Mira yo lo agradezco mucho, porque me parece que Ivonne encabezó un diálogo muy amplio con la militancia y en esta semana donde hubo oportunidad de platicar con sectores, con organizaciones, con muchos militantes y simpatizantes, el hecho de haberlo podido hacer con quien ha establecido un diálogo con los militantes, con quien tuvo como práctica la apertura y la cercanía de sus audiencias ciudadanas es algo que se termina de redondear muy bien el esfuerzo de que nos presentemos como una alternativa unida para seguir construyendo ese espacio de conciliación y de confianza.A partir de mediados de diciembre, ahorita todavía estamos en la etapa de terminar de formalizar alianzas, de terminar de decidir cómo van a estar integrada la precampaña y cómo va a desplegarse hacia adelante y hasta mediados de febrero habrá la posibilidad de buscar de acercarse fundamentalmente a los militantes pero en un esfuerzo al que buscamos darle transparencia y presencia.Mira yo considero que son útiles porque nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a hacer análisis y nos aportan muchos elementos. Las encuestas, nos fijamos mucho y hacemos bien, en quién va arriba y quién va abajo, pero cualitativamente nos dan algunos elementos de información adicional, nos dicen por ejemplo, cuántos son conocidos y cuántos no. Y a veces en las etapas tempranas de la elección, las encuestan acaban reflejando más que intención de voto, grado de conocimiento. Yo creo que las encuestas en esa perspectiva no sólo no asustan, sino que son muy alentadoras. En un proceso que apenas empieza y en un contraste con quienes llevan ya caminando por décadas, la verdad es que es un arranque bastante robusto, donde el porcentaje de quienes reconocen y votan por mí es el más alto de todos quienes participan en la contienda y por lo tanto tengo que pensar que conforme vayamos caminando y vayamos mejorando en consecuencia ese mayor nivel de conocimiento empezará a reflejarse en intenciones y, por lo tanto, con contundencia en las encuestas. Por lo que a estas alturas, más bien, lo que vemos en las encuestas es bastante alentador.Un saludo y una reiteración del compromiso que hay de que caminemos juntos por Yucatán, de que tengamos posibilidades de dialogar, de construir con la sociedad, de aprovechar este espacio de apertura que se da en un partido que por primera vez presenta en la contienda a un ciudadano. Y que en ese espacio amplio de conciliación y de unidad podemos encontrar elementos para que, con experiencia y con rumbo cierto, sigamos dando pasos hacia adelante.Sin duda, y me parece que eso es muy importante porque la decisión está muy fundamentada. La decisión de abrirse fue una decisión madurada, pensada, ordenada en una asamblea en la que participaron cientos de miles de priistas, y además en un arropamiento reflexionado. Podía frente cada sector de la organización, explicar por qué me sentía en confianza de pedir el apoyo en abono de lo que hemos construido juntos, y ellos se sentían en la posibilidad de explicar por qué se sentían contentos de trabajar por la alternativa, y eso le dio a cada encuentro un significado y una emotividad diferentes.Aprecio mucho el espacio siempre y ojalá la oportunidad de que sean muchas más las tardes en las que platiquemos.Muchas gracias José Luis.