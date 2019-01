Yucatán consume 288 toneladas de productos plásticos al mes

En Yucatán el uso del popote para consumir bebidas es una costumbre que se ha ido extinguiendo en las últimas fechas, al grado de que en los propios restaurantes se ha buscado la manera de evitarlo aunque también hay alternativas porque los productores están buscando otros materiales como el aluminio.

La presidenta en Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandra Pacheco Montero, afirmó que los restauranteros se unen a la campaña para disminuir el uso de popotes, por la mejora del medio ambiente.

Uso excesivo de plástico en Yucatán

“En el tema del popote es donde hay mayor conciencia, pues se ha hecho una gran campaña a nivel nacional, y en nuestro caso, 9 de cada 10 de los restaurantes afiliados a Canirac no lo usan salvo que el cliente lo solicite, y en ese caso los que ya se usan son biodegradables. En el caso de las bolsas que se está proponiendo, claro que estamos a favor del tema, solo que si es importante hacerlo gradualmente pues los productos biodegradables son de mayor costo, sobre todo con respecto a los empaques de unicel que llegan a costos hasta de mil por ciento, por lo que debemos irnos gradualmente y apoyarnos de diferentes instancias para encontrar costos que pueda solventar la mayoría de los incrementos que han estado afectando igual a los restauranteros.

Sería muy bueno que no sea solo una decisión de estado si no que sea un proyecto en conjunto en un tiempo razonable para que no afecte a la industria; estamos a favor de eliminarlo para cuidar el medio ambiente, sin embargo todos los actores en esta decisión hay que hacerlo más consiente y gradual, todo con el fin de reducir la basura, agregó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó el año pasado la campaña “Sin popote está bien” con el fin de disminuir el uso de plástico, pues el tiempo que tarda en degradarse representa una afectación ambiental.

Toneladas de desperdicios plásticos

Con esto se busca transitar de forma gradual a la sustitución, eliminación y consecuente prohibición de bolsas plásticas para fines de transportación, carga o traslado de mercancías, así como de popotes plásticos.

La estrategia “Hacia un Yucatán sin residuos sólidos” recientemente lanzada, fomentará el manejo integral de los residuos propiciando la reducción de su impacto en el ambiente.

Este programa está basado en 5 ejes principales: implementación; normatividad; diagnóstico, monitoreo y evaluación; participación y cooperación; cultura y consumo responsable, con el fin de mostrar resultados reales en la entidad, al buscar estrategias que permitan valorizar el 51.5% de las 2,475 toneladas de basura en general que se producen diariamente en Yucatán.

Al respecto el presidente de la Coparmex, José Antonio Loret de Mola comentó: “Creemos que toda medida tiene aspectos positivos y afectaciones a la vida diaria, el tema es el medio ambiente, en ese sentido la idea es buena pero minúscula comparado a todo lo que debe hacer el Gobierno para contribuir a la sustentabilidad en el tiempo.

Residuos, agua, químicos en el campo, el aire, etc., son algunos de los muchos temas en los que hay que definir estrategias y acciones específicas para contrarrestar la contaminación que el hombre realiza al medio ambiente, dijo.

La fabricación de productos de plástico, por el valor de sus importaciones ocupa el lugar 11 entre las 86 ramas del sector manufacturero, pues el comercio, las industrias de las bebidas, las de productos lácteos, junto con las panificadoras y tortillerías se destacan también dentro de las 15 ramas más demandantes de este producto.

Por lo pronto comerciantes informan que la venta de este producto hasta ahora sigue igual, “la venta de desechables, bolsas de plástico, popotes, hasta ahora sigue igual, en un súper eso es la venta mínima, si sabemos de las reformas que se están dando para limitar el uso de esos productos, por lo que tenemos la política de 7 artículos por bolsa, y en días más fuertes usamos aproximadamente 3 mil bolsas y en un día bajo de mil 500 a 2 mil bolsas”, declaró Francisco Armendáriz, gerente de una cadena de supermercados.

“Hasta ahora, la venta de bolsas no ha disminuido, la de popotes y platos desechables y vasos un poco, pero la gente las sigue comprando porque son muy útiles para diversas cosas” declaró Carlos Chan, comerciante de bolsas y desechables en el mercado.

A pesar de ser una iniciativa, desaparecer el uso de bolsas y popotes en Yucatán, la ciudadanía consiente de cuidar al ambiente, busca ya retomar los morrales.

“Creo que es muy bueno que retomemos los morrales reusables para cuidar el medio ambiente, nada nos cuesta y con respecto a los popotes, antes no existían, así que no creo que nos afecte ya no usarlos, eso lo tenemos que hacer para cuidar nuestro medio ambiente y tener una mejor ciudad”, agregó María Paredes, ama de casa.

Por otra parte, un vendedor de morrales en el mercado de Mérida comentó que si ha incrementado un poco la venta de morralitos para el mandado.

“Desde el año pasado ha aumentado un poco la venta de los morrales convencionales que antes se usaban para el mandado, la gente los está usando y dejando las bolsas desechables y eso es bueno porque ayuda a los artesanos que muchas veces son los que realizan dichos morrales, además que no contaminamos el ambiente con bolsas que no son reusables”, dijo Carlos Enrique Cahuich.

El director operativo de la Reserva Cuxtal, Albert Ragel Baena, indicó que la iniciativa que pretende que se disminuya el uso de bolsas y popotes de plástico paulatinamente, hasta lograr su eliminación, es un buen paso.

“Se me hace una política excelente e igual inteligente que sea gradual porque el plástico es un material impresionante y que sí tiene beneficios para la sociedad, pero obviamente, cierta regla regulatoria tiene que estar dentro del esquema administrativo a nivel gobierno”.

Opinó que el éxito de la decisión que tuvo el Gobierno del Estado de Yucatán dependerá de un buen diseño de la política y de hacer parte al sector privado y corporativo.

“Esta regulación y control debe de tener también un beneficio en la economía, no nada más en una filosofía moral ambiental. Por ejemplo, en Europa, hace 15 años implementaron un programa, en la cual, si una persona compra un refresco con botella de plástico, invierta en ella 20 centavos de euro y esta cantidad es devuelta en un ticket luego de que la regrese por medio de una máquina. Entonces te conviertes en un copartícipe de esta iniciativa”, dijo.