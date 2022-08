Yucatán, con cinco zonas de alto riesgo ante tormentas y huracanes

A pesar de las fuertes lluvias que han caído en el estado durante las últimas semanas, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) descartó que actualmente exista riesgo de inundaciones como las ocurridas en 2020 y 2021, explicó su titular, Enrique Alcocer Basto.

Al acudir a la presentación de la demostración del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano, el funcionario señaló que según el atlas de riesgos de Yucatán, existen cinco zonas de alto peligro de inundación, las cuales se encuentran tres en la costa, una en el oriente del estado y otra en el cono sur.

Compartió que esta zona de riesgo comprende los 13 municipios costeros, así como Tekax, Oxkutzcab, Tzucacab, Peto, Tizimín, Chemax y Valladolid.

Alcocer Basto señaló que aunque los últimos días se han registrado lluvias constantes en toda la entidad, estas han sido regionales, por lo que la intermitencia permite que el agua se filtre y no se acumule en la superficie.

“Hasta este momento no tenemos ninguna situación de emergencia y no se ha visto la necesidad de abrir algún refugio temporal, las lluvias, aunque han sido diarias, han sido regionales, de tal manera que un día llueve mucho en el oriente, antier llovió mucho en Mérida y algo en sus alrededores, pero no tanto en otras partes”, mencionó.

Sin embargo, recordó que Yucatán se encuentra en una zona de constante peligro por la aproximación de tormentas tropicales y huracanes, por lo que cualquiera de estos fenómenos podría causar afectaciones como inundaciones en los municipios mencionados.

En ese sentido, explicó que Procivy tiene trazada una ruta tentativa para el paso de estos fenómenos naturales, cuya puerta de entrada a la entidad es el municipio de Chemax y la salida el de Progreso.

“Desde luego que hay el riesgo normal de inundaciones al que nos vemos expuestos cada año y tenemos entonces localizadas estas zonas y las vamos monitoreando todos los días para que en caso necesario se tengan que tomar las acciones que correspondan”, dijo.

El coordinador estatal de Procivy recordó que en los últimos dos años Yucatán ha sufrido los embates de seis ciclones tropicales, de los cuales en 2020 se registró la llegada de las tormentas Amanda, Cristóbal y Gama, así como los huracanes Delta y Zeta, mientras que en 2021 también tocó territorio yucateco el huracán Grace.

Recomendaciones para la población

Sedena se declara listo para aplicar al Plan DN-III-E

En ese sentido, el titular de Protección Civil de Yucatán recomendó a la población estar siempre pendientes de los avisos que pueda emitir Procivy, además de informarse sobre el refugio temporal más cercano a su domicilio, para anticipar si es necesario trasladarse en caso de la llegada de una tormenta tropical o huracán.

También sugirió que las familias deben contar con un botiquín, documentos importantes a la mano, radio, baterías, cargadores, luces recargables, power bank en caso de ser posible, mudas de ropa y establecer un plan familiar ante la contingencia.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó en el Séptimo Batallón de Ingenieros de Combate (7º BIC) de Mérida, la capacidad de respuesta con la que cuenta el Ejército Mexicano en caso de un desastre natural.

El agrupamiento militar cuenta con equipos de daños, seguridad, maquinaria pesada y trabajos diversos, así como células de sanidad, comunicaciones, transportes, cocina comunitaria con capacidad de 7 mil 500 raciones diarias y planta potabilizadora, que entran en función en caso de una emergencia, de manera coordinada con Procivy, la Marina, Guardia Nacional y Conagua.

