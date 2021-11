Yucatán avanza para integrarse al turismo LGBT

Yucatán se consolida cada día más como un destino incluyente y “gay friendly”, aunque aún tiene un largo camino por recorrer para igualar a otros lugares preferidos por la comunidad LGBT internacional en México, platicó Ricardo Contreras Godoy, gerente de la agencia de viajes y touroperadora Mérida Gay Tours (MGT), empresa encargada en la venta de experiencias culturales y de aventura, tanto en la capital del Estado como en los principales cenotes, playas y zonas arqueológicas.

¿Qué demanda el turismo LGBT?

El viajero gay lo principal que está buscando es seguridad y lo que nosotros ofrecemos precisamente son espacios seguros y libres de prejuicio, desde que el tour es gay, la persona que los guía también, para que la gente pueda sentirse cómoda y siendo quien es, sin ningún temor a la homofobia.

¿Qué lugares visita MGT?

A nosotros nos gusta visitar los lugares más importantes y más relevantes de Yucatán y la península, porque nuestros principales clientes provienen de Estados Unidos, pero también de México, por lo que los llevamos a hacienda Mucuyché, a los Beach Clubs, los cenotes más bonitos y también restaurantes de dueños gay, porque a los clientes les gusta apoyar al sector LGBT.

¿Yucatán cada vez es más abierto a la comunidad LGBT?

Sorpresivamente a pesar que se dice que Yucatán es muy conservador, nunca hemos experimentado algún tipo de rechazo, principalmente porque aquí la gente no se mete o no te agrede, si no le gusta voltean y se van.

¿Influye la aprobación del matrimonio igualitario en la llegada de turismo gay?

Vaya, teníamos este tema que había sido rechazado dos veces y parecía que no iba a suceder con un gobierno de derecha, pero bueno, ya la cosa está cambiando, se legalizó el matrimonio igualitario y creo que es algo muy positivo.

¿Cómo ve la comunidad LGBT de afuera a Yucatán?

Como nuestro principal mercado es Estados Unidos, desde ahí Yucatán tiene una imagen de ser “gay friendly” y no homofóbico, esto quiere decir que aunque para muchos viajeros es importante que los lugares que visita sean “gay friendly”, México en general, si bien no es súper gay, es un destino para la comunidad.

¿Aún falta avanzar en turismo enfocado en la comunidad LGBT?

Afortunadamente cada vez es más abierta la política de la inclusión, incluso la misma secretaria Michelle Fridman, cuando entró en funciones dijo que se tenía que apostar por nuevos nichos, todavía hace falta más trabajo para llegar a ser un destino LGBT como por ejemplo Puerto Vallarta, donde se cuenta con playas, centros comerciales y tiendas enfocadas en el turismo gay, pero aquí en Yucatán se está avanzando para integrarnos a esos destinos.

