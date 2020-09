Yucatán a la deriva;se denigra imagen turística y de negocio

Empresarios del sector turístico y cientos de cibernautas denuncian la falta de una estrategia que reactive la visita de los turistas y genere negocio para la recuperación económica, ya que la titular de Sefotur, Michelle Fridman Hirsch da prioridad a los influencers que tienen impacto con el turismo mochilero, en lugar de recuperar los congresos y convenciones, el gran turismo y la conectividad aérea con vuelos al extranjero.

La acusaron de no tener un plan de trabajo definido e incluso violentar las buenas prácticas sanitarias que tanto presumió, al permitir que sus influencer invitados gratuitamente, en el marco del primer Tianguis Turístico digital-, difundan la imagen de Yucatán como un destino en donde no se respeta la sana distancia, ni el uso del cubrebocas.

No cumplieron los protocolos sanitarios en Uxmal

Los hechos ocurrieron la semana pasada ante la llegada de 21 influencers y youtubers para promocionar el estado. Tadeo Fernández, Yann ‘lobo’ Martín y Diego Montu, la youtuber Dhasia Wezka, la bailarina Jenny García y el actor Samuel Zarazúa son algunos de los influencers que llegaron el pasado viernes 25 de septiembre “como parte de una estrategia para promocionar a Yucatán.

Sin embargo, los resultados fueron negativos al generar la reacción de cibernautas y empresarios.

La Verdad Yucatán 29 de septiembre

Raúl Bosque, guía turístico en RB TRANSFERS & TOURS S.A. DE C.V. y Docente en la Universidad Mesoamericana de San Agustín, señaló que los influencers “Tal vez sepan de mercadotecnia, estrategias publicitarias, manejo de redes sociales e impacto mediático pero no de Turismo”.

Agrega que solo demuestran ignorancia, ineptitud y falta de sensibilidad y empata con una actividad noble que se ha vuelto un pilar de la economía de Yucatán. Los guías turísticos tenemos aquí un papel clave y estamos en la mejor disposición de ayudar. De nada sirve tanta certificación y exigencias si luego van a llamar a personas que aun si tal vez tengan impacto mediático. Sin duda, pero les faltó tacto a las autoridades para manejarlo eficiente y correctamente con información y sensibilidad y sobre todo con inteligencia”.

Mala imagen para Yucatán

Por su parte, Merbuc Sanyuc, escribió que “Hoy en día mediante el desarrollo de los medios digitales vemos más probable que alguien quien no es o no ha sido un líder de opinión se convierta en lo llamado influenciador (influencer) quienes van tras el poder adictivo de los likes, de las visualizaciones y del posicionamiento más que en las cosas que debe de transpirar un verdadero líder de opinión; esto significa que un influenciador no tiene que ser forzosamente un experto, un erudito, un lector, un conocedor sino alguien quien tiene que usar técnicas para ser visible y ser una tendencia.

Lo anterior lo escribo para aludir a la decisión de la actual Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán (Michelle Fridman Hirsch) de no solo no tomar en cuenta al Guía de Turistas Certificado, con RNT y regido por Normas Oficiales Mexicanas para ejercer su liderazgo de opinión y para ser el promotor del Estado y de su cultura sino también por la contratación de influenciadores digitales teniendo a los mencionados Guías, a los Agentes de Viajes y líderes de opinión del turismo en Yucatán.

También esto es escrito con base en lo sucedido en la confusión o ignorancia en la forma de referir al Templo del Adivino en Uxmal al cual citaron como el Templo de la Divina.

Sacan a youtubers de Uxmal

El pasado fin de semana a través de un comunicado, los custodios de la zona arqueológica de Uxmal informaron que sacaron a los youtubers e influenciers del sitio por violar gravemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos en Uxmal.

En contra de dar mala imagen a Yucatán

Mediante un comunicado del sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura manifestaron su rechazo a los jóvenes (contratados por la Sefotur para promocionar Yucatán) porque nunca tuvieron ni la actitud ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita, visibles desde la entrada al parador de la zona y aún dentro de la misma, era demasiada la reincidencia de desobedecer las instrucciones del personal.

El comunicado resalta el daño que pueden causar con su ejemplo de inmadurez, que promueve la irresponsabilidad dentro del sitio.La información destaca que es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento, antes, durante y después de ingresar a cualquier sitio arqueológico, la distancia social de al menos metro y medio, el lavado constante de manos y por demás está decir, que deberán seguir las indicaciones del personal que labora en el sitio, respetar los señalamientos ahí puestos, así como no dejar basura en el lugar, ni andar gritando desenfrenadamente, mucho menos amenazar al personal que ahí labora.

Las medidas que están tomando, como muchas otras que se establecen en comercios, parques, instancias de Gobierno, etc., son parte de la nueva normalidad para la contención y evitar la propagación de la enfermedad del Sars-Cov2 que produce Covid-19.