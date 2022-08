“Yo no me rajo, aspiro a gobernar Yucatán”: Verónica Camino

La senadora, Verónica Camino Farjat se ha catalogado como una de las posibles candidatas a la gubernatura de Yucatán por el partido Morena, reveló para “La Verdad” que a pesar de que hay rumores de que ella no contendrá en las próximas elecciones del 2024, ella se mantiene firme con la aspiración de “encabezar los esfuerzos en mi estado”, dijo.

“Tengo la aspiración de encabezar los esfuerzos en mi estado, pero eso el tiempo lo dirá, por ahí dicen - ya se bajó ¡Pero no, yo no me rajo y nunca lo he hecho!”, subrayó.

Explicó que, aunque sus aspiraciones por contender por la gubernatura de Yucatán, prefiere continuar trabajando a favor de las y los yucatecos desde la trinchera que en este momento representa.

“Si quiero ser candidata, pero en los tiempos correctos, tampoco hay prisa, ya que hay otros compañeros que también les gustaría competir y esto deberá ser parejo”, señaló.

Gobiernos posiblemente encabezados por mujeres

Comentó que a pesar de que no es la única morenista que le gustaría ser candidata para el mayor puesto de la entidad, destacó que son tiempos donde las mujeres empiezan a destacar en puestos de elección popular, por lo que no descarta que para el 2024 la península se pinte totalmente de guinda, con gobiernos encabezados por mujeres.

“Para estos tiempos lo relevante es la parida, pero todos tenemos las mismas oportunidades y yo iré construyendo a como lo marca la nueva directiva del partido y la voz de las y los yucatecos de todos los sectores converjan en uno mismo”, refirió.

Por último, al dejar en claro sus intenciones para el próximo proceso electoral comentó que como representante del senado se mantiene presente en los rincones del estado de Yucatán.

“Yo lo que quiero en este momento es liderear la parte ciudadana, salgo y tengo contacto con la ciudadanía porque también es trabajo como representante”.

