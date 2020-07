'Yo SÍ quería vivir', denuncia negligencia en hospital saturado en Yucatán

Una mujer de Mérida ha denunciado en redes una presunta negligencia médica por parte de personal del Hospital T1 del IMSS de Yucatán ya que a pesar de que, tras un complicado proceso, se le autorizó acudir a recibir un terapia se le negó dicho tratamiento poniendo en riesgo su vida a pesar de que un médico habría certificado la gravedad de su padecimiento.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, Fernanda Díaz relató que a pesar del visto bueno médico una persona del hospital de Yucatán le informó que no había máquinas disponibles para su tratamiento ya que estas presuntamente estaban siendo usadas en el ala de pacientes con Covid-19, sin embargo Fernanda señala que logró comunicarse con un conocido que labora en el lugar el cual le aseguró la disponibilidad de la máquina fuera del área destinada para la contingencia sanitaria por lo que denuncia haber sido víctima de una negligencia médica ya que esta negativa a recibir el tratamiento pone ahora en riesgo su vida.

Tras un desconsolado ‘Yo SÍ quería vivir’ Fernanda agregó en el vídeo un mensaje para quienes no creen en el coronavirus ya que afirmó que la saturación de hospitales por culpa de quienes egoístamente no han acatado las medidas sanitarias ha afectado a personas como ella que han luchado por meses con dolorosas enfermedades en un sistema de salud que de por sí se encontraba colapsado antes de la pandemia. “Yo necesitaba esa máquina, yo sí me cuidé” sentenció contra quienes han hecho todo lo contrario.

El 23 de mayo Fernanda Díaz caminaba como cualquier persona y atendía a su familia normalmente, sin embargo en solo dos días dejó de sentir ambas piernas súbitamente por lo que fue ingresada a un hospital tras perder además la vista parcialmente. Fue en el nosocomio que recibió una grave noticia que ha dado un giro a su vida ya que, de acuerdo a los médicos que la atendieron, un posible diagnóstico de lo que le ocurrió sería esclerosis múltiple o mielitis transversal.

Presunta negligencia en hospital de Yucatán revela dura historia de vida.

Tras la hospitalización, que no sería la última, Fernanda ha seguido librando una dura batalla con problemas de la vista así como con sus piernas ya que a pesar de que la dejaron postrada, con un primer diagnóstico de que difícilmente volvería a caminar, ha logrado dar unos pasos a base de realizar ejercicios. Por si lo anterior no fuera suficiente, dada su aflicción en la médula espinal se le ha recetado solamente cortisona la cual le ha traído grandes malestares como efecto secundario.

Ante esta situación Fernanda optó por no rendirse y dar batalla a la enfermedad a base de tratamientos, sin embargo su resolución se vio de nuevo golpeada cuando le informaron que la terapia de plasmaferesis que necesitaba tenía un valor de 100 mil pesos los cuales a pesar de intentar reunir se dispararon de la noche a la mañana cuando sus familiares recibieron la noticia de que un tratamiento no sería suficiente ya que se necesitarían de 3 a 5 terapias para ver mejoría en su caso.

Señor presidente ⁦@lopezobrador_⁩ Le pido su ayuda para esta persona que le necesita pues solo usted podría dar esa vida que su sistema de salud le está negando. La información esta ahy en el enlace. Fernanda Díaz se llama es de Mérida Yucatan https://t.co/jQI9eiFHpm — Alberto Dorantes (@Chivatadorantes) June 30, 2020

Finalmente Fernanda pensó haber encontrado la luz al final del camino esta semana cuando, gracias a buenas personas que la ayudaron tras enterarse de su caso, se consiguió gestionar a que recibiera la terapia de plasmaferesis en el Hospital T1 del IMSS sin embargo esto no fue así tras la presunta negligencia por parte del personal que la atendió y le negó el tratamiento alegando saturación de pacientes con Covid-19 a pesar de que un doctor le certificó la importancia de recibirlo a la brevedad.

