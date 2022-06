¿Ya no habrá Estadio Sostenible de Yucatán al norte de Mérida? Esto se sabe

¿Ya no se habrá Estadio Sostenible de Yucatán al norte de Mérida? Esto se sabe

De acuerdo con Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán está en suspenso hasta que los inversionistas cumplan con permisos municipales ante el Ayuntamientode Mérida.

Sin embargo, comentó que es prematuro hablar de la cancelación del Estadio Sostenible de Yucatán, ya que a los inversionistas se les está brindando acopañamiento, “le damos seguimiento y la verdad es que ellos tienen la última palabra. Están muy cerca del municipio trabajando”, dijo.

Autoridades señalan que la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán depende de los inversionistas.

Cuestionado sobre si el proyecto está pausado o si existe el riesgo de que no se realice, el funcionario municipal señaló: “Yo no lo llamaría así, los tiempos los dan las autoridades. Si cumplen con los permisos se hará la obra, sino cumplen, pues evidentemente no se hará”.

Estadio Sostenible estaría al norte de Mérida

El Estadio Sostenible de Yucatán ha estado envuelto en polémica por la ubicación en la que estará en Mérida.

El Estadio Sostenible de Yucatán se pretende construir en los terrenos que ocupó la escuela normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, al norte de Mérida, gracias a una inversión de más de dos mil millones de pesos, inmueble que albergaría a 35 mil personas.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Sin embargo, su generó polémica, ya que algunos especialistas opinaron, en su momento, que se saturarían las vialidades de la zona, además de que se generó molestia entre los vecinos por la misma situación, aunado a que exigían un parque en vez de la obra.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!