Ya curado, perrito macheteado en Mérida busca familia

En noticias de hoy se da a conocer que luego de casi un mes de recuperación, un perrito llamado Leonardo que sufrió fractura de cráneo, debido a las graves heridas que le dieron con un machete y que muchos apoyaron para salvarse, según difundió la agrupación de rescate animal ‘Huellitas de amor Mérida’, ahora busca una familia amorosa que lo adopte.

El 22 de julio LA VERDAD NOTICIAS publicó que Leonardo fue víctima de maltrato animal aunque se ignora quién es el autor de tal violento hecho, personas de gran corazón en Yucatán no pensaron dos veces en llevarlo a la clínica veterinaria Doh Hunter para su pronta atención.

“Leo tiene una pequeña fractura del cráneo. Los cortes fueron tan profundos que lo dañaron, necesita una operación que será realizada el día de mañana, el hueso del seno frontal es el fracturado”, publicó la página oficial de Facebook Huellitas de Amor Mérida en aquel momento del maltrato animal.

Y ya en noticias de hoy, la misma página de facebook solicita a una familia de Yucatán que quiera adoptar al perrito ya sanado, esterilizado y bien cuidado que solo busca amor y una casa donde lo quieran y le den las atenciones necesarias para una mascota como él.

Noticias de hoy: perrito busca familia

La vida no ha sido nada fácil para este guapo necesitamos de tu ayuda para que tenga una familia. Él está en un hogar temporal, pero no puede permanecer ahí. Tenemos hasta este sábado para que este guapo encuentre una familia y no regrese a una jaulitA en la veterinaria.Hemos estado contactando a las personas que dijeron quererlo pero nadie responde o cuando saben que es grande dejan de responder”, dice el post en redes sociales de la organización en Mérida.

Leonardo busca familia amorosa en Yucatán

Leonardo es un perrito de talla grande, necesita muchísimo amor, una casa segura, barda, rejas altas, ya que ha intentado escaparse, es algo travieso como cualquier perro, escarbando el jardín, mordiendo cosas por lo que necesita espacio o salir a caminar. Y algo muy importante necesita muchísimo amor, cariño abrazos besos y comprensión.

Si deseas al perrito, comúnicate por inbox de Facebook de la organización.