Xocchel no acepta a la ganadora de las elecciones en el municipio de Yucatan

Xocchel no aceptan a la ganadora de las elecciones

La familia Castro lleva seis años en el poder, y va por un trienio más, una vez que Leydi Castro Gamboa, asuma la alcaldía de este municipio de Yucatán.

Castro Gamboa fue abanderada del Partido de la Revolución Democrática, quien ya del 2012-2015 había gobernado la municipalidad y al terminar su período le dejó la silla a su padre, Juan Manuel Castro Lugo, actual alcalde del municipio de Yucatán (2015-2018), el cual le pasara la estafeta nuevamente a su hija.

Habitantes cansados de que el partido que dicha familia representa siga al frente, cerraron la entrada principal del municipio, al advertir que “Nadie sale, nadie entra”.

PRI y PAN unidos alegan que no hay cómo comprobar que el 1 de julio ganó el PRD, pues en pleno conteo de votos, violentamente un grupo de personas, supuestamente enviadas por el mismo partido (PRD), sustrajo las boletas y las quemó, por lo que no hay cómo contabilizar la elección de ese día y es por eso que los habitantes quieren se realicen nuevas elecciones para que el pueblo decida.

“La señora Leydi no ganó, trajo gente de fuera para que votaran por ella, por eso decía que ganaría, pero como el pueblo nunca la apoyó, creo que tuvo miedo y por eso, el día que se hacia el conteo, gente que ella supuestamente mandó, quemó las boletas para que así su pretendido triunfo fuera inobjetable”, manifestaron los inconformes.

“Nosotros solo estamos exigiendo justicia, ella antes de entrar al poder en el 2012 nos enseñó a pelear por nuestros derechos, pues la propia Leydi encabezó una protesta porque había perdido contra Nery Martín, y ella movió al pueblo, fue así como entró por primera vez al poder y no ha hecho nada por el pueblo, de ignorantes no nos baja, por eso no la queremos y pedimos que se hagan las elecciones nuevamente”, dijo Jazmín Rosario.

“Yo fui presidente municipal de 2007 a 2010; yo trabaja por el pueblo y ella que ni siquiera vive acá, venia al municipio y comenzó a ganarse a la gente porque estabábamos reacomodando el municipio y ella no estaba de acuerdo, por lo que movilizó al pueblo, así como está ahora y fue como ella entró al municipio”, expresó por su parte, Manuel Martín Chávez, ex alcalde de Xocchel.

“Tenemos pruebas de que no se terminó el conteo, pues los mismos funcionarios de casillas dicen que no se realizó, entonces yo me pregunto cómo candidata, de dónde sacó Leydi que ella ganó; que nos enseñen las actas que le dieron el triunfo según ella, porque yo como candidata nunca me dieron puntuación, ni aproximada, por eso exigimos elecciones nuevas”, dijo Lourdes Tah, ex candidata a alcaldía de Xocchel por Acción Nacional.

Los inconformes advirtieron con permanecer en el cierre, aunque para ello tengan que hacer “guardias” para que nadie entre o salga del pueblo y mucho menos la presunta alcaldesa pueda ingresar al palacio municipal el 1 de septiembre.

_Eliza Ongay