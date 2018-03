Xlacah, el lugar de Yucatán donde los dioses mayas se bañaban

Decenas de turistas nacionales y extranjeros han aprovechado la víspera del periodo vacacional, para conocer la zona arqueológica de Dzibilchaltún, donde destaca el “Templo de las Siete Muñecas” y el cenote de Xlacah.

Por los atractivos de este lugar, que está solamente a 17 kilómetros de la capital yucateca, algunos turistas exhortaron a los yucatecos a visitar todas las bellezas del sitio.

Tania Gómez originaria de la Ciudad de México, mencionó que es la primera vez que visita la zona arqueológica, y dijo que el lugar está muy hermoso. Indica que ella y su familia prefirieron conocer la historia maya del lugar y darse un chapuzón en el cenote.

Turista dando su punto de opinión sobre Xlacah y Dzibilchaltún

“Me parece muy interesante. Está muy bonito. Son cosas que ahí (en la Ciudad de Mexico) no se ven, por lo que recorreremos toda la zona arqueológica y, sobre todo, el “Templo de las Siete Muñecas”, mencionó.

Por su parte, doña María Aké, habitante del municipio de Halachó, comentó que ella nunca había acudido ni sabía que existía; vino de paseo con su nuera a la comisaría de Chablekal y le comentaron del cenote, por lo que le pidió a su esposo que la llevara.

“Es la primera vez que vengo aquí, está muy hermoso el lugar, el cenote, las ruinas, pero me pregunto por qué no dejan subirse al templo, sólo pude verlo de lejos”, dijo.

Por su parte, don Mario Rivas comentó que hace 15 años había acudido a la zona arqueológica, pero regresó con su nieto y le agradó que hayan restaurando algunas escalinatas de las pirámides y en sí todo el lugar.

Restricciones del lugar

Turistas nacionales y extranjeros aprovechan visitar el lugar que está cercano a Mérida

Una de las quejas de los visitantes fue que no pudieron subir al “Templo de las Siete Muñecas”. Ante esta queja, en la ventanilla de entrada, empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijeron que no se permite el acceso de la pirámide porque se están cayendo los estucos y no la van a reparar hasta que aprueben recursos.

Eddie Salazar recomienda este 21 de marzo visitar Dzibilchaltún, Oxkintok y el Observatorio de Acanceh https://t.co/FqkTAZKQkj pic.twitter.com/fttgY1kt0s — El Grillo (@GrilloPorteno) 14 de marzo de 2018

Respecto a esta problemática, uno de los guías mencionó que esos trabajos ya llevan cinco años en espera y como van las cosas, seguramente serán muchos años más.

Sin embargo, fuera de las quejas, varios visitantes comentaron que Dzibichlatún es una conjunción perfecta de arqueología y naturaleza, por lo que volvieron a reiterar que esta es una magnífica opción para visitar durante la Semana Santa.