William Sosa se perpetúa en el erario de Yucatán

El dos veces alcalde de Izamal busca seguir imponiendo a sus allegados en municipios con total impunidad

EN GUERRA

Te puede interesar

Acostumbrado al poder y controlar los Ayuntamientos,es visto como el que desestabiliza los procesos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en algunos municipios del estado, pues pretende, a quienes apoya para que luego cobre los favores colocando gente afín como asesores o siendo proveedor de algunos servicios en esas localidades. William Sosa, quien, inició su carrera política en 1994, cuando fue tesorero del municipio de Izamal, desde donde saltó a la alcaldía en 1995, posteriormente fue diputado local en 1998, repitiendo como alcalde en 2001, y siendo luego diputado federal, además de ocupar otros cargos en la administración pública estatal y federal, como el queen la entidad. Priistas aseguran que William Sosa tiene gente operando en municipios del centro y oriente del estado para tratar de imponer como candidatos a aspirantes a modo, sin importarle que se corra el riesgo de perder las elecciones del próximo año en esas localidades, pues lo único que busca es tener una estructura a fin a él, pues busca ser nuevamente candidato a diputado federal por el distrito uno.De hecho, en Izamal, Sosa Altamira se ha convertido en un obstáculo para el alcalde Warnel May Escobar, quien buscaría la reelección, pero se ha topado con que el actual delegado de Sedatu quiere imponer a su sobrino, el ex alcalde Fermín Sosa Lugo, aun cuando entre la ciudadanía el actual presidente municipal tiene buena percepción y obtendría un triunfo en la elección del 2018. Además, en los demás municipios que integran el primer distrito electoral, William Sosa ha colocado gente en las comisiones políticas para tener información de primera mano sobre lo que el PRI decida hacer en esas localidades, y así saber si la persona que tiene la preferencia de los priistas es afín a él o no, y en base a ello buscar alguna estrategia que le permita imponer a sus ‘candidatos’. Uno de esos ejemplos es en el municipio de Valladolid, donde los priistas han manifestado su inconformidad ante las aspiraciones de William Sosa por querer ser nuevamente diputado federal del Distrito I, pues en el período 2012-2015 cuando fue legislador por esa demarcación local no se preocupó por atenderlo, pues solo se le recuerda haciendo campaña y visitando comunidades o municipios como invitado de los alcaldes. La desesperación de William Sosa por tener poder obedece a una razón, que a lo largo de su carrera política a tejido una red de negocios que le ha permitido brindar servicios de diversos tipos a los ayuntamientos, desde proveer algún tipo de servicios hasta realizar construcción de obras. Pero su red de influencia no solo es en cuestiones de proveeduría a los ayuntamientos, sino que también para beneficio familiar, y una muestra de ello es que tiene colocado en la estructura del gobierno del estado, en la secretaría de Fomento Turístico a su hija, Luz María Sosa Garma como directora de Desarrollo Turístico Regional y Mundo Maya, y a su yerno, Víctor Urias Escalante como director General en esa dependencia.