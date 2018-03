William Berzunza León, un diamante en el béisbol de Yucatán

Ha sido el único pelotero yucateco en haber alineado con los Leones de Yucatán en 3 etapas diferentes, y es inquilino de dos salones de la fama: el del Béisbol Mexicano de Monterrey y el Salón de la Fama del Deporte.

¿Cómo se dio cuenta de su talento para el béisbol?

Desde joven estuve pegado a los campos de esta disciplina y soñaba con ser un jugador profesional. Recuerdo que cuando jugaba en la Liga de Cordeleros los directivos de Leones me vieron jugar y me invitaron a ser parte del equipo. Entonces comencé a ir a los entrenamientos para demostrar mis cualidades, ganándome la confianza de los dueños y al final les agrado mi estilo de juego para quedarme con el club’.

¿Qué anécdota recuerda?

Hay muchas, pero la que más se me viene a la memoria fue cuando antes de un juego platicaba con el manager Tomás Herrera y le comenté que tenía tiempo de no conectar un jonrón, a lo que él me dijo: “ahorita te lo voy a dar”, entonces me tocó el turno de batear y al primer envío, boté la pelota.

¿El amor del pelotero al béisbol es el mismo en estos tiempos?

Lo dudo mucho, antes se jugaba por amor y en la actualidad juega mucho el interés de los jugadores. En ocasiones el pelotero suele recibir una sanción del club y le descuentan en su nómina y se desquitan con un rendimiento bajo sobre el campo.

Ahora que los Leones tienen como manager a Roberto “Chapo” Vizcarra, ¿Serán campeones?

Eso es circunstancial, Roberto es un entrenador con mucha experiencia y tiene a peloteros con grandes cualidades para hacer una buena campaña este año en la LMB, sin embargo, no hay que olvidar que en el equipo no tenemos “súper héroes”, son personas de carne y hueso que siente y también son propensos a lesionarse.