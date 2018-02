Wilberth Herrera, un legado invaluable en Yucatán

Don Wilberh Herrera conquistó el corazón de los yucatecos con los inolvidables personajes de ‘Titeradas’, cuya popularidad creció a pasos agigantados cuando llegaron al Canal 13 de televisión. Considero que parte de este éxito se debió a que todos nos reflejamos con los ellos, al vernos retratados en situaciones cotidianas. Fue un gancho instantáneo, un flechazo, un enamoramiento que persiste a través del tiempo.

Rescatar este patrimonio es muy importante, porque estamos hablando de cultura, de arte, de una fusión de ambos conceptos, y en un país con tantos problemas, la verdad es que este tipo de tesoros habría de alguna forma que sacarlo a la luz porque le pertenece a sus hijos Andrea, Pedro y Juan, pero por supuesto, también le pertenece a toda la sociedad yucateca.

¿Qué recuerdos tienen del inicio de ‘Titeradas’?

ANDREA: El primer programa fue en el Canal 13 en el 87, fue el de ’Lela Nieves y los siete chaparros’, porque Alejandro Segura, quien era el director del Canal 13, vino al teatro Pedrito, vio la función y dijo ‘esto lo quiero para el canal’, y lo vinieron a grabar, vino la unidad móvil, grabamos y de allá dijo ‘lo quiero, pero solo quiero 9 programas, no 10, quiero nueve’, y empezamos a hacer programas de una hora y de 9 programa nos fuimos a nueve años.

¿Qué significa Lela para ustedes?

ANDREA: Hubo una simbiosis muy especial que tuvimos mi papá y yo cuando él hacía la voz y yo la manejaba. A Lela quizá la puedo considerar quizá como mi hermana, quizá como parte de la familia, igual que al Chereque pero mucho más a Lela, yo le tengo un cariño muy especial porque era el reflejo de muchas personas conocidas para mí, de mi padre mismo, de mi abuelita, de la bisabuela, de las muchachas que trabajaban con nosotros, o sea como él iba agarrando todo esto y no los regaló, cuando ves los programas de tele, te viene a la mente ‘oye esto lo decía Socorro, nuestra muchacha, esto lo decía la abuelita Olda, entonces es muy linda porque Lela tiene en su personaje una síntesis de tantas personas hermosas. La gente la adora, la gente se ve en ella, se refleja. No se hablaba en ese entonces del empoderamiento femenino, no había estas palabras, pero Lela fue una precursora.

¿Qué significa Chereque para ti y que crees que sigue significando para la gente?

PEDRO: Mira yo no puedo decirte mucho más que una de las respuestas más ingeniosas que uso mi papá cuando Lela le decía ‘no puedo andar contigo porque eres un gato’, él le dijo: ‘Bueno si quieres cambio de oficio’ (risas)

ANDREA: Y cuando le decían a mi papá, pero ¿por qué don Wilberth, por qué Lela se enamoró de un gato? Noooo, es un señor con cara de gato ¿qué ustedes nunca han visto señores con cara de perro con cara de gato? (más risas) ¿Y por qué es azul? Porque era el príncipe azul de Lela.

¿Hay algún plan de cara al futuro de hacer lo que sea con los personajes?

ANDREA: Bueno pues, aquí los tres hermanos, no la zapatería, los tres hermanos hemos hablado mucho de tomar pequeños fragmentos y subirlos a las redes, también tuvimos un acercamiento con las televisoras para proponerles hacer ‘Titeradas’ y prácticamente quieren que lo haga uno gratis, queremos continuar el teatro Pedrito, queremos seguir poniendo obras de mi papá, traer teatro formal, teatro de personas al teatro Pedrito, tengo una idea y hemos platicado de algún día tener un programa de radio, hay muchos proyectos, pero creo que lo que más nos compete en este instante es el rescatar todo el acervo de mi papá, que está ahí arrumbado, es carísimo, todo lo que se avecina es muy caro, es muy difícil para una familia que vive de esto pueda lograr hacer este tesoro, porque mi papá escribía como un loco.

PEDRO: No tienes idea de la cantidad de cosas que hemos descubierto.

ANDREA: Solo hay 400 programas de tele empezando por ahí.

PEDRO: Nada más empezando por 400 programas de tele, que además están en papel que se está echando a perder, que hay que escanearlo, pero hay obras de teatro, poesía, no tienes idea todo lo que hay, es complejo como familia no solo por lo que cuesta sino porque nosotros mismos tenemos nuestra trayectoria que estamos haciendo entonces hay que hacer un tiempo para ello, y estamos conscientes, pero estamos en el período de sensibilizar a algún tipo de institución que pueda ayudarnos con ello porque la verdad para una familia es una labor monumental.

ANDREA: Mi papá trabajó para ello, no para nosotros propiamente sino para la sociedad yucateca, siempre lo hemos dicho Los libretos le pertenecen a Yucatán no a nosotros, nosotros somos herederos de esto pero de ninguna forma queremos quedárnoslo. Por eso hacemos un llamado a alguna institución que quiera apoyarnos, pero que no nos ponga la condición de perder los derechos, que es lo que ha pasado con los que se han acercado.

PEDRO: Quisiéramos seguir siendo un ejemplo de la labor de amor que él tuvo hacía su sociedad, hacía a sus hijos y creo que así lo hemos estado haciendo, mucho más Andrea que es la cabeza de la parte teatral de la familia, porque déjame decirte que el teatro no deja dinero, esta no es una cosa de la cual puedas vivir, muchas veces la misma Andrea tiene que invertir de su dinero, entonces cada vez que tú ves el teatro funcionando es realmente una labor de amor, es un regalo que estamos haciendo por todo lo que recibimos, yo creo que es una cosa bonita de darle a la sociedad.