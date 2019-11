Walter Vera, un auténtico maestro de la fotografía emotiva en Yucatán

Walter Vera lleva más de 20 años como especialista en fotografía de bodas y otros eventos especiales como XV años, cumpleaños, bautizos, un oficio que requiere de cierta sensibilidad. “ Yo no concibo un fotógrafo que no sea pasional o romántico, creo que una persona que no tenga esa sensibilidad no se debe dedicar a fotografiar un evento tan emblemático del amor como lo es el matrimonio.

Walter Vera se define a sí mismo como un tipo sumamente sensible, pasional y romántico y cree que por estas cosas es que le ha ido tan bien en su carrera profesional. Durante su participación en el Foro Quest Mérida 2019, comentó en exclusiva a La Verdad que está preparando una magna exposición para el 2020, donde exhibirá las fotografías más emotivas en esta labor de casi 20 años. También comentó que ese año realizará promociones atractivas para quienes soliciten sus servicios, lo que será una manera de agradecerle a la gente de Yucatán por tantas oportunidades para desarrollar su carrera profesional.

Walter Vera es un apasionado de la fotografía y disfruta testimoniando bellos momentos.

¿Cómo iniciaste como fotógrafo de bodas?

Comencé mi carrera en el Congreso del Estado donde les hacía fotos y por accidente entré a cubrir un evento y me enamoro de esa experiencia de estar presente en un acto tan importante de una pareja y documentarla y ser un testigo fiel y en primera fila.

¿Crees que haber iniciado en la era análoga te da cierta ventaja ahora en la era digital?

Sí, que buena preguntas haces, pero me siento bendecido de haber empezado en la era análoga, yo creo que mi éxito técnico está en eso, creo que a la nueva generación la era digital sí les facilita el trabajo, pero el hecho de haber comenzado en la era análoga hace que mi estudio sea mucho más profundo hablando de la cámara, eso me ayuda y ha hecho que la cámara se convierta en una extensión mía.

Walter Vera fue uno de los ponentes más aplaudidos durante el Foto Quest Mérida 2019.

¿Qué tipo de ventajas consideras que te ofrece?

Pues que trabajo de forma automática, porque como la conozco muy bien sé los límites que me puede dar cualquier exposición, eso hace que mi creatividad sea mucho más limpia, no me preocupo por la cuestión técnica entonces trabajo más libremente y creo que eso me lo da las bases análogas.

¿Cómo te sentiste en el Foto Quest Mérida 2019?

En un principio me estaba un poco nervioso pero la verdad estar rodeado de gente que vibra con lo que yo hago, la gente que se dedica igual a lo que yo me dedico que es la fotografía pues es muy acogedor me sentí muy abrazado.

