Vuelve el arte y la cultura a las calles de Mérida con la Noche Blanca

Después de dos años de ausencia, el arte y la cultura volvieron a llenar las calles del centro histórico de Mérida, con la realización de la décimo tercera Noche Blanca, que se llevó a cabo la noche del pasado sábado.

Miles de personas se dieron cita en las calles del primer cuadro de la ciudad y locaciones de la periferia, para disfrutar de esta jornada nocturna, que incluyó más de 170 espectáculos culturales, de distintas disciplinas como artes visuales, música, danza, teatro y cine, en los que participaron más de 880 artistas.

Desde poco antes de las 20 horas, las galerías, restaurantes, cafeterías, bares y otros negocios, principalmente los ubicados alrededor de la Plaza Grande y la calle 60, comenzaron a prepararse para el arribo de los paseantes, que tras los momentos más álgidos de la pandemia, esperaban ansiosos un evento como este, ya que reúne un amplio abanico de opciones gratuitas.

Mientras el alcalde, Renán Barrera Concha, inauguró la primera Noche Blanca desde la llegada del Covid-19, en punto de las 20 horas, en el atrio de la Catedral de Mérida se proyectaba el video mapping Piedras Sagradas, mientras que I&I abría su concierto El Cuento de Yoyo, en los bajos del Palacio Municipal.

Al mismo tiempo, la Bruja Cuchi Cuchi hizo su aparición en el parque de La Mejorada; Titeradas presentaba “Somos muy titirichéveres”, en el barrio de Santa Lucía; Terracota abría su exposición “Un sobresalto al pensamiento”, en Santa Ana; mientras que la Compañía Artística Ayelem, presentaba su obra de teatro musical “Las andanzas del grillito Cantor Cri-Cri”, en el parque de Santiago.

Además de las galerías y los escenarios, también hubo interacción a nivel de calle, pues se integraron a la Noche Blanca los recorridos “Noche de Esquinas” de Suburbios de Mérida, con dos horarios a las 21:30 y 23:30, saliendo del parque de Santiago, mismo lugar donde se llevó a cabo “Un paseo Santiaguero”, de la compañía Murmurante Teatro, con dos salidas a las 20:30 y 22 horas.

En Santa Lucía, los relatos de la antigua Mérida y sus pasajes subterráneos tuvieron lugar en la “Noche de Leyendas” de Maricruz Hernández, quien ofreció un recorrido teatral interactivo, lleno de historias, diversión y conocimientos de la época colonial.

Para los emprendedores también hubo bazares en espacios públicos y calles que se volvieron peatonales, como Kilómetro Zero, Colectivo Bazar, Mercado Verde, Luz de Luna, Espacio Circular y el Centro Municipal de Emprendedores, los cuales estuvieron distribuidos entre Santa Lucía y Santa Ana.

Fuera del centro histórico

Más de 170 eventos con 880 artistas en escena

Fuera del centro de Mérida, los meridanos también pudieron disfrutar de distintos eventos en sedes como 2001 Cinema Alternativo, el Parque Zoológico Animaya, el Centro Cultural Casa Gemela y el Foro Alternativo Rubén Chacón, donde hubieron funciones de cine, presentaciones multidisciplinarias, artes visuales y teatro.

“El arte y la cultura son pilares fundamentales para que pueda existir una sociedad armónica, si no hay cultura no hay cohesión social y si no hay cohesión social no hay ciudad”, manifestó el alcalde, durante la inauguración.

Quienes se llevaron la atención del público fueron las agrupaciones Síntesis y Los Mirlos, quienes estuvieron en vivo en el escenario del Parque de Santa Ana a las 23 y 00:30 horas, respectivamente, para hacer bailar a los asistentes de esta edición.

El primero de ellos, es una de las formaciones emblemáticas de la música cubana contemporánea, mientras que el segundo es un grupo de música peruana, considerados como los creadores de la cumbia amazónica.

