Vuelca tras ser impactado en la Emiliano Zapata Sur

Un automóvil de una tienda departamental colisiona a otro vehículo; el accidente se produjo por la falta de señalamientos

NADA QUE LAMENTAR

La falta de un señalamiento de alto ocasionó ayer la volcadura de un automóvil en calles de la colonia, indicaron autoridades locales. Else registró ayer por la tarde en el cruce de la calle 153 con 88-A, cuando José Manuel de la Fuente, guiador de una camioneta de la empresa Coppel, con placas locales YP-7506-A, se estampó en el Tsuru que conducía Cornelio Humberto Chay, placas YYB-747-B, quien transitaba sobre la primera arteria de circulación.Debido a la falta de señalamientos sobre la calle 88-A, la unidad de la tienda departamental ocasionó que el auto de Cornelio Humbertotras el impacto. Sobre el accidente, testigos del lugar indicaron que los accidentes de tránsito son comunes en esa intersección, ya que no existe ningún disco de alto, ya que las autoridades municipales hacen caso omiso para poner un disco de freno. A pesar de lo aparatoso que fue el incidente, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que arribaron al lugar indicaron que no hubo lesionados de gravedad.