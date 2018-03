Votantes de Mérida no conocen a Vila y a Sahuí

Vila Vs Sahuí

Muchas personas con credencial para votar vigente, no conocen a más de un candidato mientras que otras tantas, no están interesados en votar, esto lo arrojó un sondeo realizado a 50 personas, entre peatones y comerciantes desde la Glorieta de la Paz, sobre el Paseo de Montejo en Mérida hasta la confluencia con la avenida Manuel Pérez Ponce, de las 10 a las 13 horas del jueves.

El sondeo se realizó a partir de una sola pregunta ¿Conoce usted a sus candidatos a gobernador de Yucatán?, cuidando de no abordar a turistas o extranjeros. De acuerdo con el sondeo, de 50 personas solo la mitad respondió que sí ha oído hablar de los candidatos.

Un 50 por ciento de los encuestados fueron personas (hombres y mujeres) de entre 21 y 29 años, es decir jóvenes; un 25 por ciento de chavos que se dirigían o salían de planteles escolares, es decir los llamados millenials, que representan el ‘voto nuevo’, el voto que más quieren conquistar los aspirantes a los distintos cargos.

El resto, un 23 por ciento de los encuestados llegaba a los 50 años de edad y en un 2 por ciento, se incluyó a una persona transgénero que dio muestras de estar enterado de la situación política actual pero que se quejó que hasta ahora ningún aspirante de los que ha escuchado tiene propuestas a favor de las minorías, las cuales desde su punto de vista y por sus particulares circunstancias son quienes más muestran intensiones o interés de participar en las elecciones.

Aunque no todos consintieron en que se les tomara una fotografía, quienes hablaron lo hicieron en el siguiente sentido Alma Leydi Chuc de 22 años de edad, dijo que no conocía personalmente a ninguno de los candidatos, que solo había visto las fotos de los candidatos al gobierno.

Pedro Aké Jiménez de 25 años de edad, dijo que conocía a Mauricio Vila Dosal candidato del PAN, porque había visto muchas fotos y mantas con su retrato en la calle.

Luceli Balam de 32 años de edad, opinó que antes de la precampaña, vio personalmente a Mauricio Sahuí, cuando este era Secretario de Desarrollo Social y acudió a Dzitya a entregar paquetes de alimentos.

Juan Antonio Canché dijo que no conocía a ninguno de los candidatos a pesar que ha trabajado los últimos 18 meses en la emblemática avenida de Paseo de Montejo.

Algo que llamó la atención, fue encontrarnos con un grupo de jóvenes que dijeron ser progreseños, a quienes al hacerle la misma pregunta que a los demás, se quedaron sorprendidos, pero sus respuestas inmediata fue ‘no los conocemos, además todos los políticos son lo mismo, se hacen ricos y de la misma familia’.

Y no nos interesa la política, nosotros venimos temprano para pasear y al rato nos vamos a lo que nos gusta a los jóvenes: lo bonito de la vida, la diversión y al concierto de Ha Ash y a esas si los conocemos’

En general, la gente afirma no tener muy claro por quién votarán en las próximas elecciones para gobernador del estado y alcaldía de Mérida. Algunos encuestados como Miguel Ángel quien regreso a Mérida después de 15 años de no vivir aquí cree que la mejor opción es Mauricio Vila para gobernador y votará por Jazmín López solo por el carisma que tiene como comediante. A diferencia de Jesús quien tiene muy claro que sí votará aunque no conoce a sus candidatos. Otra de las encuestadas como María Espinoza dijo saber que su voto será para Acción Nacional, solo por ser los menos peores. Y Jorge que participará por primera vez en las votaciones optará por los candidatos independientes.