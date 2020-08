“Volver al semáforo rojo en Yucatán sería darle el tiro de gracia a la economía"

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome), dijo que si el gobierno de Yucatán regresa el semáforo epidemiológico a rojo, sería darle el tiro de gracia a la economía.

El empresario de Yucatán dijo que el tiro de gracia sería para los empleados, los negocios y las empresas, ya que actualmente penden de un hilo para sobrevivir a la pandemia que ha causado el nuevo coronavirus.

De regresar el semáforo a rojo, la economía de Yucatán se desplomaría.

Explicó que el Covid-19 se evita con conciencia y responsabilidad, no cerrando negocios y mucho menos paralizando la actividad económica, además de combatir los probables focos de infección en las calles.

Las declaraciones del líder de la Canaco se deben a que mañana lunes el gobierno de Yucatán hará una evaluación de la situación sanitaria en la entidad, donde no se descarta regresar el semáforo a color rojo.

En caso de que el semáforo epidemiológico regrese a rojo, la medida implicaría el cierre de negocios no indispensables y el confinamiento de las personas, tal y como se vivió durante el inicio de la pandemia.

Respecto al tema, Salum Francis comentó que el cierre de negocios no sería lo adecuado, ya que eso provocará que más gente pierda empleos debido al cierre definitivo de varias empresas en la entidad.

“Si de por sí no se puede trabajar debidamente por las medidas sanitarias, se acabaría con la poca actividad económica”.

Covid-19 provoca cierre de negocios en Yucatán

Explicó que el sector empresarial está trabajando con el gobierno para combatir contagios de coronavirus Covid-19, ya que se ha visto que empresas generacionales han tenido que cerrar debido a la pandemia.

El semáforo rojo provocaría despidos y cierre de negocios en Yucatán, según empresarios.

Sobre los focos de infección en la vía pública, el líder de la Canaco comentó que éstos se encuentran en los paraderos que están distribuidos en las primeras cuadras del Centro Histórico de Mérida.

Mencionó que aunque los paraderos de camiones cambien de lugar, si no hay suficientes unidades para dar servicio público y la gente no cuida la sana distancia, los contagios en estos lugares no van a parar.

